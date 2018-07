Vela, Mondiali 2018: i convocati dell’Italia. Partono le qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo 2020

A poco meno di due anni dalle prossime Olimpiadi estive, tra pochi giorni inizierà l’assegnazione dei primi pass per Tokyo 2020. Ad Aarhus (Danimarca) si svolgeranno dal 2 al 12 agosto i Mondiali di vela riservati alle classi olimpiche. Ciascuna assegnerà diversi tickets per il Giappone. Di seguito il dettaglio per ciascuna gara:

RS:X maschile: primi 10

RS:X femminile: prime 10

Laser: primi 14

Laser Radial: prime 18

Finn: primi 8

470 maschile: primi 8

470 femminile: prime 8

49er maschile: primi 8

49er femminili: prime 8

Nacra17: primi 8

L’Italia sarà presente in tutte le competizioni e punterà a timbrare più qualificazioni possibili per il Giappone. La punta di diamante sarà quella dell’equipaggio misto del Nacra17 composto Ruggero Tita e Caterina Banti, dominanti quest’anno in Coppa del Mondo e reduci dalla medaglia d’oro europea. Dopo il trionfo ai Giochi del Mediterraneo, Mattia Camboni proverà a spiccare definitivamente il volo nell’RS:X, dove in campo femminile Flavia Tartaglini rappresenta una certezza. Da segnalare l’assenza di Francesco Marrai nel Laser, zavorrato da problemi fisici che, di fatto, ne hanno compromesso l’intera annata.

In Danimarca si assegneranno anche i titoli del kitesurf, classe non olimpica.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER I MONDIALI DI VELA

470 maschile

Giacomo Ferrari – Giulio Calabrò (Marina Militare)

Matteo Capurro – Matteo Puppo (YC Italiano)

Marco D’Arcangelo – Luca D’Arcangelo (LNI Bari)

470 femminile

Elena Berta – Bianca Caruso (Aeronautica – YC Italiano)

Benedetta Di Salle – Alessandra Dubbini (YC Italiano)

Ilaria Paternoster – Sveva Carraro (YC Italiano – Aeronautica)

49er

Jacopo Plazzi Marzotto – Andrea Tesei (Canottieri Aniene)

Uberto Crivelli Visconti – Gianmarco Togni (Marina Militare)

Simone Ferrarese – Valerio Galati (CV Bari – LNI Trani)

Edoardo Campoli – Lorenzo Cianchi (CN Marina di Carrara)

49er femminile

Carlotta Omari – Matilda Distefano (Sirena CN – Soc. Triestina della Vela)

Maria Ottavia Raggio – Jana Germani (CV La Spezia – Sirena CN)

Francesca Bergamo – Alice Sinno (YC Adriaco – Marina Militare)

FINN

Alessio Spadoni (Canotteri Aniene)

Federico Colaninno (YC Gaeta)

LASER

Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza)

Marco Gallo (SV Guardia di Finanza)

Gianmarco Planchesteiner (SV Guardia di Finanza)

Zeno Gregorin (SV Cosulich)

Marco Benini (Canottieri Aniene)

Giacomo Musone (CN Rimini)

LASER RADIAL

Silvia Zennaro (SV Guardia di Finanza)

Joyce Floridia (SV Guardia di Finanza)

Valentina Balbi (YC Italiano)

Isabella Filippo (SV Cosulich)

Carolina Albano (CV Muggia)

RS:X maschile

Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre)

Daniele Benedetti (SV Guardia di Finanza)

Matteo Evangelisti (LNI Civitavecchia)

Carlo Ciabatti (Windsurfing Club Cagliari)

Antonino Cangemi (CC Roggero di Lauria)

Luca Di Tomassi (LNI Civitavecchia)

RS:X femminile

Flavia Tartaglini (SV Guardia di Finanza)

Marta Maggetti (SV Guardia di Finanza)

Veronica Fanciulli (Aeronautica)

NACRA 17

Ruggero Tita – Caterina Banti (SV Guardia di Finanza – Canottieri Aniene)

Vittorio Bissaro – Maelle Frascari GS Fiamme Azzurre – Canottieri Aniene)

Lorenzo Bressani – Cecilia Zorzi (Canottieri Aniene – Marina Militare)

Gianluigi Ugolini – Maria Giubilei (Compagnia della Vela Roma – CV Ventotene)

Erica Edda Ratti – Francesco Porro (Canottieri Aniene)

KITESURF

Mario Calbucci (CC Roggero di Lauria)

Pierluigi Capozzi (CV Fiumicino)

Alessio Brasil (CV Fiumicino)

Riccardo Andrea Leccese (Chia Wind Club)

Matteo Gaffarelli (TWTC Talamone)

