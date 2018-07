Canottaggio, Mondiali Under 23 2018: azzurri brillanti nella seconda giornata, altri due equipaggi in finale

Seconda giornata di gare dei Mondiali Under 23 di canottaggio di Poznan (Polonia). Continua la buona prova degli equipaggi azzurri che oggi centrano altre due finali e cinque semifinali. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio i risultati odierni.

Volano in finale al termine dei recuperi il due senza pesi leggeri di Giuseppe Di Mare e Raffaele Serio, che si impone in 6.44.03 davanti a Germania (6.55.81) e Austria (7.03.31) e il quattro di coppia pesi leggeri di Riccardo Italiano, Lorenzo Fontana, Niels Torre e Neri Muccini che vince in 6.01.37 davanti a Francia (6.04.36) e Austria (6.10.89).

Staccano invece il pass per le semifinali il doppio femminile di Valentina Iseppi e Alessandra Montesano e il doppio maschile di Emanuele Fiume e Andrea Cattaneo, entrambi vittoriosi in batteria, rispettivamente su Australia e Serbia. Miglior tempo in qualifica anche per il quattro di coppia di Riccardo Jansen, Luca Chiumento, Gergo Cziraki e Ivan Capuano, davanti al Belgio e il doppio pesi leggeri femminile di Stefania Buttignon e Silvia Crosio, che hanno battuto la Spagna. Passa anche Clara Guerra nel singolo pesi leggeri, seconda alle spalle dell’Australia.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CANOTTAGGIO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federcanottaggio