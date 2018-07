Golf, European Tour 2018: comanda Bryson Dechambeau dopo il primo giro del Porsche European Open. Gli italiani inseguono

Dopo l’Open Championship e il trionfo di Chicco Molinari, il tour europeo riparte dalla Germania, da Amburgo precisamente, dove oggi è cominciato il Porsche European Open. Il primo giro ha visto l’americano Bryson Dechambeau chiudere in testa, con un giro in 66, ovvero sei colpi sotto il par, con una bella sequenza di sette birdie dopo il bogey in avvio.

Alle spalle dello statunitense inseguono tre francesi, ovvero Mike Lorenzo-Vera, Joel Stalter e Romain Wattel, tutti con -5 dopo 18 buche, stesso score del tedesco Benedict Staben. Il gruppo che insegue a -4 è molto folto e comprende tra i tanti anche gli inglesi Ross Fisher e Steven Brown, oltre all’amateur di casa Allen John.

I migliori tra gli italiani non sono riusciti a scendere sotto il par. Si tratta del giovane Luca Cianchetti e di Renato Paratore, che hanno girato in 72 colpi ed occupano la 63esima posizione. Un colpo più indietro, invece, a +1, 92°, c’è Edoardo Molinari, limitato da una brutta parte centrale (tre bogey). Peggio hanno fatto Matteo Manassero (senza nemmeno un birdie sulla carta) e Nino Bertasio, in 113esima posizione a +2. Chiude la pattuglia azzurra Lorenzo Gagli, 131° a +3.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo