Vela, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si comincia già dai Mondiali di Aarhus 2018

La World Sailing, la Federazione Internazionale della vela, ha stabilito i criteri di qualificazione per le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. In Giappone gareggeranno dieci categorie, le stesse presenti a Rio: cinque categorie maschili, di cui due tre singole (RS:X, Laser, Finn) e due doppie (470, 49er), e quattro femminili, di cui due singole (RS:X, Laser Radial) e due doppie (470, 49er FX), più la classe mista (Nacra 17).

Rispetto a Rio non è cambiato il sistema di qualificazione ma l’unica differenza è la quota atleti, ridotta a 350. Il totale degli equipaggi sarà 250, così ripartiti tra le varie classi: 25 per l’RS:X maschile, 35 per il Laser Standard, 19 per Finn, 470 e 49er maschile, 27 per l’RS:X femminile, 44 per il Laser Radial, 21 per 470 e 49er FX femminile, e 20 per il Nacra 17. Il limite massimo per ogni Paese è rimasto invariato, ovvero una imbarcazione per ogni classe, per un totale quindi di 15 atleti, 8 uomini e 7 donne.

Il totale di 350 atleti è equamente ripartito, 175 uomini e 175 donne. La Nazione ospitante ha diritto a 15 quote, 8 al maschile e 7 al femminile, mentre altre quattro, 2 per gli uomini e 2 per le donne, verranno assegnate attraverso delle wild card. Le restanti 331 quote, invece, verranno distribuite ad ogni Paese attraverso gli eventi di qualificazione.

Il primo è rappresentato dai Mondiali di Aarhus, che si terranno la prossima estate e che assegneranno ben 101 quote, che diventeranno 61 in occasione dei Mondiali del 2019. I Giochi Regionali, invece, ovvero i Giochi Asiatici e quelli Panamericani, assegneranno 6 quote (tre per il Laser Standard e tre per il Laser Radial), mentre i restanti 68 posti potranno essere guadagnati nei vari tornei continentali organizzati tra il 2019 e il 2020. Chiaramente, se una Nazione ha già ottenuto la propria quota, questa verrà riassegnata alla Nazione meglio classificata nell’evento in questione che non ha ancora ottenuto la qualificazione.

Ecco nel dettaglio la ripartizione delle quote tra le varie classi e negli eventi in programma:













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI VELA

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook Flavia Tartaglini