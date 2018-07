Tuffi, Campionati Italiani 2018: Lorenzo Marsaglia conquista il pass continentale dal metro, Tocci e Bertocchi in evidenza

Seconda giornata di gare nei Campionati Italiani di tuffi presso l’impianto indoor Karl Dibiasi a Bolzano. Sono arrivate tre nuovi pass continentali per Edimburgo 2018 in chiave azzurra: Lorenzo Marsaglia nel metro si aggiunge al già qualificato, bronzo mondiale, Giovanni Tocci, e le azzurre Elena Bertocchi e Chiara Pellacani che centrano l’obiettivo nella gara dai 3 metri.

Venendo alla cronaca, la finale del trampolino da un metro sorride a Tocci che ripete lo stesso punteggio dei preliminari 379.45 ma come detto il calabrese era già in possesso del biglietto per la Scozia. Una gara,quindi, animata dalla sfida per la seconda posizione tra Marsaglia e Francesco Porco. Un confronto nel quale ha prevalso il tuffatore della Marina Militare grazie ai 391.75 punti che aveva guadagnato col secondo posto di aprile a Torino e i 401.30 conquistati nella Coppa Tokyo a marzo sempre a Bolzano, facendo a meno dei 373.70 con i quali oggi si è classificato secondo. Complimenti doverosi al giovane Francesco, allenato da Lyubov Barsukova a Cosenza, che è stato terzo qui con 354.45, come ai primaverili di Torino (355.15) ma che aveva ottenuto uno score non all’altezza in Coppa Tokyo (310.00).

Nella finale del trampolino da tre metri la lombarda Bertocchi si conferma campionessa italiana assoluta con 285.95 (ai primaverli vinse con 301.30) mentre la Pellacani è quarta con 199.95 ma tiene alle sue spalle, nella classifica generale, la tredicenne Elisa Pizzini (223.45) che nel suo programma non ha ancora i tre tuffi con il coefficiente di difficoltà pari a 3.0. Comunque degna di menzione la classe 2005, seconda quest’oggi.

Infine vittorie per Vladimir Barbu/Mattia Placidi (336.84) e per Noemi Batki/ Chiara Pellacani (264.72) nelle gare sincro dalla piattaforma maschile e femminile













Foto: Francesco Caligaris