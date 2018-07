Tuffi, Campionati Italiani 2018: Elena Bertocchi si conferma dal metro, Barbu e Placidi conquistano il pass europeo dai 10 metri

Ultima giornata di gare negli Assoluti 2018 di tuffi a Bolzano. Elena Bertocchi, medaglia d’oro agli Europei di Kiev 2017 (di specialità) e bronzo iridato a Budapest dal metro sempre l’anno scorso, si conferma campionessa italiana da questo trampolino con il punteggio di 268.10, replicando il successo ottenuto il 21 aprile scorso a Torino nel corso dei primaverili (273.05). Il miglior tuffo della lombarda è stato il doppio e mezzo avanti carpiato da 58.50 (7.5 di media). Alle sua spalle troviamo una sorprendente Noemi Batki (231.00) e Laura Bilotta (230.75). Bertocchi che, già qualificata per la rassegna continentale di Glasgow, ha così verificato la propria in condizione in vista dell’evento clou del 2018.

Da segnalare anche il quinto punteggio di Francesca Dallapé. La vice campionessa olimpica a Rio 2016, argento mondiale a Roma 2009 e Barcellona 2013 e pluricampionessa europea (otto ori consecutivi dal 2009 al 2016) dei tre metri sincro in coppia con Tania Cagnotto, è tornata alle gare dopo la maternità e quest’anno ha già partecipato ai Campionati Italiani primaverili classificandosi sesta (210.55 in finale e 219.60 nei preliminari), migliorando in questa sede il proprio posizionamento.

Dai 10 metri staccano il biglietto continentale Vladimir Barbu, che con 398.90 ripete il punteggio del preliminare, e Mattia Placidi autore di 355.50, 28 punti in più della gara del mattino e 19 in più di quanti ne aveva conseguiti il 22 aprile scorso a Torino. Bene Barbu con il triplo e mezzo indietro (75.90) mentre Placidi in evidenza con il salto mortale e mezzo indietro con tre avvitamenti e mezzo libero (70.95). Per la cronaca la gara è stata vinta dallo svedese Vinko Paradzik (405.70), vista la caratteristica “Open” della competizione.

Infine nel trampolino sincro tre metri Giovanni Tocci e Andrea Chiarabini centrano il bersaglio grosso con 377.79 punti, battendo la coppia iraniana Shahnam Nazarpour-Mojtaba Valipour (331.02) ed aggiudicandosi la sfida con gli altri azzurri Lorenzo Marsaglia e Tommaso Rinaldi terzi (313.32).













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ranzo Brico