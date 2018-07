Tuffi, Campionati Italiani 2018: Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia staccano il biglietto continentale dai 3 metri

E’ andata in archivio la prima giornata dei Campionati Italiani di tuffi presso la “Karl Dibiasi” di Bolzano. Una manifestazione importante, crocevia per gli Europei 2018 che si terranno nell’impianto di Edimburgo (Scozia).

E’ opportuno precisare che Elena Bertocchi e Maicol Verzotto (3 metri sincro mixed), sempre la Bertocchi (1 metro), Noemi Batki e Verzotto (piattaforma sincro mixed) e Giovanni Tocci (1 metro) hanno già il biglietto per la rassegna continentale, avendo ottenuto medaglie agli Europei di specialità a Kiev nel 2017 e ai Mondiali di Budapest nello stesso anno. In questo senso, la selezione è aperta anche a chi, in ciascuna specialità, ha la miglior somma di punteggi ricevuti in due delle tre manifestazioni indicate come prove funzionali alla conquista del pass: gli Assoluti primaverili tenutisi a Torino, il Grand Prix Fina al Lido di Bolzano e questi campionati.

Detto ciò, Tocci e Lorenzo Marsaglia hanno centrato la qualificazione dai tre metri. Il cosentino ha vinto la finale odierna con 441.65 (a Torino aveva concluso con 432.10) a precedere Andrea Chiarabini (398.60) e Gabriele Auber (365.85). Bene il 24enne del Centro Sportivo Esercito con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato (87.50) mentre non pulitissimo il triplo e mezzo ritornato raggruppato (61.20). Tuttavia uno score buono per lui. Marsaglia, invece, solo settimo quest’oggi, sarà sul trampolino continentale in virtù delle gare disputate negli Assoluti primaverili (412.85) e nel Grand Prix (404.80).

Trattandosi di un campionato open, vi è anche una rappresentanza straniera che si è messa in evidenza grazie ad Ellen Ek (Svezia) vittoriosa dalla piattaforma (279.95), a precedere Noemi Batki (254.40), Silvia Murianni (230.80) e Giorgia Schiavone (230.80). Per la Batki è arrivato dunque il pass europeo in una competizione non preparata al 100%, avendo già la sicurezza di raggiungere il traguardo. Gli errori nel triplo e mezzo ritornato raggruppato e nel doppio e mezzo rovesciato raggruppato testimoniano una condizione ancora non perfetta.

Infine successo per Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi nel sincro dal trampolino (3 metri) con il punteggio di 286.77 davanti a Lucia Zebochin-Giulia Rogatin (228.78) e a Giulia Vittorioso-Silvia Alessio (227.04). Per la cronaca, vi era stato l’inserimento della coppia svedese Frida Kallgren-Mathilda Roxen, con il secondo punteggio (243.48).













Foto: Francesco Caligaris