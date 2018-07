Tour de France, partenza in griglia: la composizione dei gruppi per la 17^ tappa e tutti i distacchi. Geraint Thomas davanti a tutti

La diciassettesima tappa del Tour de France sarà caratterizzata da una grandissima novità: quella della partenza in griglia, proprio come accade nella mountain bike o nel motorsport. La Bagnères-de-Luchon > Saint-Lary-Soulan (Col du Portet) sarà lunga soltanto 65 chilometri ma ben 38 saranno in salita: prima il Peyragudes (15 chilometri al 6,7% di pendenza media), poi Col de Val Louron-Azet (7,4 chilometri all’8,3%) e poi l’ultima durissima ascesa che condurrà ai 2215 metri del Col du Portet (16 chilometri all’8,7%). Ma vediamo nel dettagliato cosa prevede questa fantomatica griglia di partenza.

I corridori partiranno nell’ordine in cui sono posizionati in classifica generale. Primo gruppo con i migliori 20, avranno una cinquantina di metri di vantaggio sul secondo gruppo (dalla 21esima alla 40esima posizione), poi la terza e la quarta onda con altri quaranta atleti ciascuno (dunque attardati di non più di 100-200 metri). I capitani saranno dunque senza i gregari nelle prime battute della corsa, qualche temerario potrebbe partire fin da subito a spron battuto ma la sensazione è che il gruppo si ricompatti già nei primi chilometri in salita.

Di seguito la composizione della griglia di partenza per la 17esima tappa del Tour de France, 65 chilometri da Bagnères-de-Luchon a Saint-Lary-Soulan (Col du Portet). Prima posizione per Geraint Thomas in maglia gialla, affiancato a sinistra da Chris Froome e a destra da Tom Dumoulin. Appena più indietro Primoz Rogliez e Romain Bardet. Poi una seconda fila con Landa, Kruiswjik, Quintana, Fuglsang e Martin. Poi due file da cinque corridori ciascuna a completare il primo gruppo.

Geraint Thomas Chris Froome Tom Dumoulin Primoz Roglic Romain Bardet Mikel Landa Steven Kruiswijk Nairo Quintana Jakob Fuglsang Daniel Martin Alejandro Valverde Bob Jungels Pierre Roger Latour Ilnur Zakarin Guillaume Martin Damiano Caruso Greg Van Avermaet Bauke Mollema Mikel Nieve Domenico Pozzovivo

SECONDO GRUPPO: corridori dalla 21esima alla 40esima posizione in classifica generale.

TERZO GRUPPO: corridori dalla 41esima all’80esima posizione in classifica generale.

QUARTO GRUPPO: corridori dall’81esima alla 120esima posizione in classifica generale.

QUINTO GRUPPO: corridori dalla 121esima all’ultima posizione in classifica generale.

