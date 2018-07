Tour de France 2018, ventunesima tappa: passerella finale a Parigi sui Campi Elisi

Oggi si svolgerà l’ultima tappa del Tour de France 2018. La 105ma edizione della Grande Boucle si chiuderà con la consueta passerella finale di Parigi, in cui i velocisti si daranno battaglia per una prestigiosa vittoria sui Campi Elisi. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della ventunesima tappa del Tour de France.

Percorso

Si parte da Houilles e nella prima parte il percorso presenta qualche lieve saliscendi. Dopo 57 km si entrerà nel circuito finale di Parigi, lungo 7,5 km, che i corridori dovranno percorre per otto volte. Lo sprint intermedio di giornata sarà posto al km 77. Il circuito è quello classico e si snoderà sulle strade della capitale francese attraversando i Campi Elisi fino all’Arco di Trionfo, a cui si girerà attorno per poi tornare indietro fino a Place de la Concorde. Bisognerà quindi impostare bene le ultime curve ad angolo retto, prima del lungo rettileo finale.

Favoriti

Assisteremo all’ultima sfida tra i velocisti. Peter Sagn è pronto a sfrecciare con la sua maglia verde e a conquistare il poker. Il suo principale rivale sarà Arnaud Démare, che proverà a far gioire i tanti tifosi francesi a bordo strada, così come Christophe Laporte, pronto a centrare il grande acuto. John Degenkolb, dopo la splendida vittoria di Roubaix, proverà a ripetersi, mentre corridori come Alexander Kristoff e il nostro Sonny Colbrelli avranno l’ultima occasione per lasciare un segno in questo Tour.

Altimetria

