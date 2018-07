LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: Peter Sagan per l’ultimo sigillo a Parigi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima tappa del Tour de France 2018. La 105ma edizione della Grande Boucle si chiuderà con la classica passerella finale di Parigi. Il percorso di 116 km sarà cateterizzato dal circuito sui Campi Elisi, in cui i corridori sfrecceranno accanto alle bellezze della capitale francese dall’Arco di Trionfo a Place de la Concorde. Una tappa che vedrà protagonisti i velocisti, con un’ultima spettacolare battaglia allo sprint per conquistare una prestigiosa vittoria.

Peter Sagan cercherà di mettere l’ultimo sigillo, calando il poker. Gli avversari però non mancheranno a partire da Arnaud Démare, che proverà a bissare il successo di Pau e far gioire i tanti tifosi francesi attesi a bordo strada. La maglia gialla Geraint Thomas potrà invece godersi lo spettacolo per poi festeggiare sul podio di Parigi insieme ai compagni di squadra. Una tappa speciale, che regalerà le ultime emozioni di questa edizione.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dell’ultima tappa del Tour de France 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 15.45. Buon divertimento! (Foto: Marian Weyo / Shutterstock.com)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA