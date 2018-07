Tour de France 2018, ultima occasione per ribaltare la classifica. Ma bisognerà muoversi sul Tourmalet

Oggi ci sarà l’ultima occasione per ribaltare la classifica del Tour de France 2018. La frazione odierna, 200 km da Lourdes a Laruns, sarà l’ultimo tappone di montagna di questa edizione, con gli organizzatori che hanno scelto un percorso adatto agli attacchi da lontano e ci sarà quindi il terreno per realizzare l’impresa.

Per provare a scardinare la corazzata Sky e mettere in difficoltà la maglia gialla Geraint Thomas bisognerà quindi osare e azzardare un’azione già nella prima parte di corsa. Considerando il grande vantaggio del britannico nella generale, chi vorrà sfidarlo dovrà muoversi sul Tourmalet. Questa mitica salita inizierà dopo 90 km e vista la lunghezza di 17 km con una pendenza media superiore al 7%, potrà essere subito determinante per fare la differenza.

Corridori come Nairo Quintana e Romain Bardet non potranno fare calcoli e dovranno sfruttare i compagni di squadra per pianificare un attacco secco già su questa salita. Nei quasi 40 km tra discesa e falsopiano prima della successiva ascesa, sarà infatti fondamentale trovare compagni sul percorso, in modo da proseguire nella propria azione e arrivare ancora freschi sul Col des Bordères. Potrebbe tentare l’azzardo anche Primoz Roglic, visto che anche lui potrà mandare diversi compagni in avanscoperta.

Sulla carta invece Tom Dumoulin dovrebbe avere una condotta tattica più conservativa. Infatti da una parte proverà a staccare la maglia gialla, ma dall’altra non può permettersi fuorigiri, vista la seconda posizione in classifica da salvaguardare. L’olandese potrebbe muoversi sull’Aubisque, salita adatta alle sue caratteristiche, per poi provare a fare la differenza nella discesa finale. Infine resta anche l’incognita legata a Chris Froome, che in base a come deciderà di muoversi, potrà essere il vero ago della bilancia della tappa.

Foto: Valerio Origo