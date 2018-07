Tour de France 2018, Tom Dumoulin penalizzato 20 secondi. Sfrutta la scia dell’ammiraglia, il VAR lo becca…

Piove sul bagnato per Tom Dumoulin al Tour de France 2018. Il capitano del Team Sunweb è stato penalizzato di 20 secondi dalla giuria per aver violato il regolamento, sfruttando eccessivamente la scia della propria ammiraglia.

Ma cosa è accaduto nello specifico? L’olandese ha forato in discesa a poco più di 5 km dal termine della sesta frazione, con arrivo in salita sul Mur de Bretagne. A quel punto rientrare sul lanciatissimo gruppo maglia gialla era ormai pressoché impossibile. Il vincitore del Giro d’Italia 2017 si è ritrovato subito a dover fare i conti con un fardello di 40 secondi. Nella frenesia del momento è arrivata l’infrazione: Dumoulin è rimasto per quasi 2 km in scia all’ammiraglia, recuperando molto sul plotone e portandosi a soli 20″ dai migliori. Ormai stremato, il 27enne ha poi pagato dazio sullo strappo conclusivo, tagliando il traguardo a ben 53″ dal vincitore Daniel Martin.

Come noto, da quest’anno anche nel ciclismo ha fatto il suo debutto il VAR, ovvero la cosiddetta “moviola in strada”. Il gesto del corridore orange, dunque, non poteva di certo sfuggire alla giuria: da qui una penalizzazione sacrosanta.

In classifica generale Dumoulin scivola al 19° posto a 1’23” dalla maglia gialla Greg Van Avermaet: una tappa che la ‘Farfalla di Maastricht’ ha pagato a carissimo prezzo.

Foto: Valerio Origo