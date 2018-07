Tour de France 2018, si mette male per Romain Bardet. Crisi sul Mur de Bretagne. E sul pavé sarà un Inferno per il francese…

Un inizio da dimenticare per Romain Bardet al Tour de France 2018. Il 27enne di Brioude, grande speranza dei francesi per tornare sul gradino più alto del podio, si trova con un ritardo in classifica generale decisamente superiore alle aspettative. Una situazione molto complessa per il corridore transalpino, che dovrà reagire al più presto o rischia di naufragare del tutto.

I problemi per Bardet sono iniziati con la cronometro a squadre di Cholet in cui l’AG2R La Mondiale ha confermato tutti i limiti in questi tipo di prove, accusando un ritardo di 1’15” dalla vetta. Nella quarta tappa è arrivata poi la brutta notizia del ritiro di Axel Domont, amico e compagno di squadra prezioso. Nella tappa odierna poi c’è stata la crisi sul Mur de Bretagne, che gli è costata un altro mezzo minuto dai migliori. Il francese è stato anche sfortunato perché ha forato ai 4 km e pur recuperando subito la coda del gruppo, ha dovuto sprecare energie per tornare in testa. Sullo strappo finale ha però letteralmente ceduto a 700 metri dal traguardo, dimostrando quindi una condizione in ritardo.

Dopo sei tappe Bardet si trova in 23ma posizione in classifica con ben 1’45” di ritardo dalla maglia gialla. Un distacco già pesante, soprattutto se si considera che in questa prima settimana ci sarà un’altra frazione sulla carta indigesta al transalpino. Nella tappa sul pavé di domenica Bardet potrebbe perdere altro terreno dai rivali diretti. Il capitano dell’AG2R ha infatti le caratteristiche di uno scalatore puro, che non si adattano a questo tipo di terreni. Nella frazione del pavé del 2014 il francese perse oltre 2’ dai migliori e anche questa volta potrebbe soffrire molto. C’è quindi il rischio che Bardet arrivi alle tappe di montagna con un ritardo molto elevato dai favoriti, vedendo così sfumare in anticipo i sogni di gloria.

Foto: Dana Gardner / Shutterstock.com