Tour de France 2018, settima tappa Fougères-Chartres: frazione lunga e insidiosa. Volata probabile, ma non scontata

Oggi si svolgerà la frazione più lunga del Tour de France 2018. La settima tappa prevede infatti 231 km da Fougères a Chartres, con un percorso prevaletemene pianeggiante, ma che presenta anche qualche insidia. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della settima tappa della Grande Boucle.

Percorso

Poco dopo la partenza ci sarà una leggera salita, in cui vedremo la lotta per far partire la fuga di giornata. Poi troviamo un lungo tratto di falsopiano fino al km 90 quando inizia una serie di saliscendi e dopo 120 km è posto l’unico GPM di giornata, la Côte du Buisson de Perseigne (1,5 km al 3.9%). Lo sprint intermedio sarà invece a Berd’huis, a -63 km dal traguardo. Gli ultimi 50 km non presentano difficoltà altimetriche, ma l’insidia sarà legata al vento, che, in caso di forti raffiche laterali, potrebbe creare dei ventagli e spezzare il gruppo.

Favoriti

Sulla carta dovremmo vedere un classico sprint di gruppo, ma non è da escludere l’arrivo di una fuga, se dovesse prendere il largo nella prima parte. In caso di volata i due grandi favoriti saranno ancora Peter Sagan e Fernando Gaviria, entrambi già a quota due successi. Pronti ad interrompere questo domino saranno André Greipel, Marcel Kittel, Dylan Groenewegen, Arnaud Démare e Alexander Kristoff. Per l’Italia ci proveranno Andrea Pasqualon e Sonny Colbrelli, entrambi brillanti in questo avvio di corsa.

Altimetria

