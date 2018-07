Tour de France 2018, settima tappa: Dylan Groenewegen pazzesco in volata, battuti Gaviria e Sagan

Si torna a disputare una volata di gruppo al Tour de France 2018: nella settima tappa, la più lunga di tutta la Grande Boucle, da Fougères a Chartres (231 chilometri), non viene rispettato il pronostico. A vincere, forse anche un po’ a sorpresa, è un mostruoso Dylan Groenewegen: l’olandese della LottoNL-Jumbo spara la sua cartuccia alla grande con uno sprint sontuoso. Battuti addirittura per distacco i rivali più attesi: Gaviria e Sagan. Resta in Maglia Gialla Greg Van Avermaet che aumenta addirittura il proprio bottino guadagnando secondi allo sprint intermedio.

Inizio di giornata davvero molto noioso. La fuga ci mette un po’ a partire, ma alla fine evade un solo corridore: si tratta del transalpino Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert). Tanti, tantissimi chilometri in solitaria per il padrone di casa che si prende tutti gli applausi del pubblico, guadagna addirittura fino a 9′, ma è già certo di come andrà a finire. Il gruppo cambia passo ancora una volta, come accaduto ieri, a 100 chilometri dall’arrivo: nuovamente vento laterale, nuovamente ventagli. Questa volta restano indietro tra i big Illnur Zakarin e Daniel Martin. Lo scossone serve però solo ad annullare il tentativo di Offredo, visto che il gruppo subito dopo è nuovamente compatto.

Ci prova un altro francese, ancora in solitaria: Laurent Pichon (Fortuneo-Samsic). Vantaggio massimo di 2’10”, squadre dei velocisti molto attive e tentativo annullato a 37 chilometri dall’arrivo. Da lì in poi poche emozioni: lunga attesa verso la volata conclusiva. Grandissime velocità, come sempre, dai 10 chilometri dall’arrivo in poi. Tutte le squadre dei big al comando, per fortuna pochi intoppi viste le sfortune dei giorni precedenti.

Solito treno organizzato dalla Quick-Step Floors sul finale per lanciare Fernando Gaviria: il colombiano oggi però non è riuscito a lanciare al meglio lo sprint ed è stato scavalcato da uno strepitoso Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) che è partito come un proiettile, vincendo addirittura per distacco. Terza piazza per la Maglia Verde Peter Sagan (Bora-hansgrohe) ed Arnaud Démare (FDJ).

CLICCA QUI PER LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dominic Dudley / Shutterstock.com