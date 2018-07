Tour de France 2018, sedicesima tappa Carcassonne-Bagnères-de-Luchon: ecco i Pirenei! Salite durissime e una discesa finale per volare

Concluso l’ultimo giorno di riposo ci si lancia dritti verso il gran finale di Tour de France 2018 con la sedicesima tappa: da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon, si incontrano i Pirenei e si va a caccia della Maglia Gialla.

Percorso

Primo tratto con dei lievi saliscendi e dopo 20 km ci sarà la prima breve asperità di giornata, Côte de Fanjeaux (2,4 km al 4,9%). Inizierà poi un lungo tratto in falsopiano in cui è presenta al km 70 la Côte de Pamiers (2,3 km al 5,8%) e al km 124 lo sprint intermedio di Saint-Girons. A 67 km dal traguardo i corridori dovranno affrontare due salite in rapida successione: il Col de Portet-d’Aspet (5,4 km al 7,1%) e il Col de Menté (6,9 km all’8,1%). Discesa e falsopiano fino ai -19 km, dove inizierà l’ultima salita di Col du Portillon. Un’ascesa di 8,3 km con una pendenza quasi sempre costante attorno al 7%. Dallo scollinamento al traguardo ci sarà una discesa tecnica di 10 km.

Altimetria

Favoriti

Si ripropone la consueta sfida: tutti contro il Team Sky. Nonostante l’uscita di scena di Gianni Moscon lo squadrone britannico proverà a gestire ancora al meglio la situazione, sfruttando la Maglia Gialla Geraint Thomas e il primo degli inseguitori Chris Froome. Il più vicino alla coppia è Tom Dumolin: l’olandese sta salendo molto bene e le salite pirenaiche potrebbero favorirlo. Sfruttando l’arrivo in discesa potrebbe lanciare l’attacco il beniamino di casa Romain Bardet, sempre pericoloso quando c’è da guidare al meglio il mezzo. Occhio ovviamente anche alla Movistar, nonostante sia passata in sordina: Mikel Landa giorno dopo giorno sembra stare meglio e Quintana potrebbe rinascere dopo le delusioni alpine.













