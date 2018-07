Tour de France 2018, seconda tappa Mouilleron-Saint-Germain-La Roche-sur-Yon: nuovo arrivo in volata, maglia gialla tutta da giocare

Seconda tappa per il Tour de France 2018: questa frazione vedrà i corridori affrontare 182 km da Mouilleron Saint Germain a La Roche Sur-Yon. Giornata di relativa calma, che visto ciò che è successo nella giornata di ieri sarà da prendere con le pinze anche per quanto riguarda gli uomini di classifica. Fondamentale non finire a terra o rischiare di perdere altri secondi prima della, scontata, volata conclusiva.

Percorso

Si parte da Mouilleron Saint Germain e la prima parte di corsa è un continuo saliscendi, con diverse brevi salite tra cui, al km 28, la Côte de Pouzauges, un chilometro al 3,9%, che è l’unico GPM (di quarta categoria) di giornata. Da lì in poi il percorso è praticamente sempre pianeggiante e non presenta neanche difficoltà planimetriche. Il primo sprint intermedio è posto a Beaulieu-Sous-La-Roche, ai -50 km, mentre quello di Saint-Florent-des-Bois, che assegna i secondi di abbuono, ai -14 km. Nel finale da segnalare una serie di rotatorie, che immetteranno nel lungo rettilineo conclusivo, dove sulla carta vedremo un classico sprint di gruppo.

Altimetria

Favoriti

Sarà sicuramente rivincita in chiave successo parziale, ma con in palio anche la Maglia Gialla. Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) contro Peter Sagan (Bora-hansgrohe). Il più forte velocista al mondo, almeno di questo periodo, ieri non ha lasciato spazio ai rivali: il tre volte campione iridato si è dovuto accontentare della seconda piazza senza neanche riuscire ad uscire di ruota. Riuscirà a riscattarsi lo slovacco? Partono un gradino indietro, provando a sfruttare errori altrui, Alexander Kristoff (UAE Emirates) e Marcel Kittel (Katusha-Alpecin). Dopo un esordio amaro, con caduta, proverà a gettarsi nella mischia Arnaud Démare (FDJ) per provare a far esaltare il pubblico francese.













