LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: seconda tappa. Nuova sfida per i velocisti, Sagan vuole la rivincita su Gaviria per la maglia gialla!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Tour de France 2018, 182 km da Mouilleron-Saint-Germain a La Roche-sur-Yon. Il percorso odierno è ancora pianeggiante e vivremo quindi una nuova e appassionante sfida tra i velocisti. Dopo la stupenda vittoria di ieri, Fernando Gaviria proverà a ripetersi e conservare la maglia gialla. Il campione del mondo Peter Sagan vuole però la rivincita e prendersi il simbolo del primato. Proveranno a lottare per il successo anche Marcel Kittel, Arnaud Démare, Dylan Groenewegen e il nostro Sonny Colbrelli. Attenzione poi alle insidie planimetriche nel finale perché dopo i distacchi di ieri tra i big, anche oggi potrebbero esserci colpi di scena.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda tappa del Tour de France 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 12.30. Buon divertimento! (Foto: Pier Colombo)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA