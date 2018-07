Tour de France 2018, ottava tappa: Dylan Groenewegen trova il bis in volata! Battuti Greipel e Gaviria, poi retrocessi

Altra volata per il Tour de France 2018, alla vigilia dell’attesissima svolta per la tappa del pavé. L’ottava frazione, quella sempre particolare visto che svolta nel 14 luglio, giorno della festa nazionale francese, partita da Dreux e giunta dopo 181 chilometri in quel di Amiens Métropole è stata vinta da Dylan Groenewgen: l’olandese della LottoNL-Jumbo trova una fantastica doppietta, oggi grazie ad una strepitosa rimonta. Resta in Maglia Gialla Greg Van Avermaet.

Passano i giorni, ma l’andamento della prima fase di gara è quello visto e rivisto in tutte le tappe dalla partenza dalla Vandea ad oggi. Si muovono in tre, due olandesi ed un francese: Laurens Ten Dam (Sunweb), Marco Minnaard (Wanty) e Fabien Grellier (Direct Energie). Proprio verso il primo GPM di giornata, la Cote de Pacy-sur-Eure, Ten Dam decide di defilarsi tornando così in gruppo. La fuga dei due prosegue senza sussulti: vantaggio massimo di 5′, con il gruppo a gestire al meglio la situazione.

Le squadre dei velocisti hanno aumentato il ritmo, come di consueto, negli ultimi 50 chilometri. A 18 dall’arrivo una bruttissima caduta nel plotone: finiti a terra, tra i possibili protagonisti in chiave vittoria Tour, Daniel Martin (UAE Emirates) e Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors). Davanti ci ha provato in solitaria Grellier, ma ha dovuto desistere: gruppo compatto a 7 chilometri dall’arrivo, con il solo Martin che è stato costretto ad un lunghissimo inseguimento con la sua squadra senza riuscire però a rientrare (un minuto perso per lui).

Velocità pazzesche negli ultimi 5 chilometri. A provare ad anticipare tutti è stato il belga Philippe Gilbert (Quick-Step Floors): 50 metri guadagnati dall’ex campione del mondo che non è riuscito però a resistere alla rimonta del plotone. Davvero molto confusionaria la volata odierna con Peter Sagan che ha provato in tutti i modi ad anticipare lo sprint: in maglia verde il campione del mondo non ne ha però avute per resistere negli ultimi 50 metri. Come ieri, pazzesco lo spunto finale di Dylan Gronewegen (LottoNL-Jumbo): altro passo per l’olandese che trova la doppietta. Sul podio André Greipel (Lotto Soudal) e Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), entrambi penalizzati da alcune piccole discussioni in fase di volata. Proprio a causa della bagarre e di un lieve contatto tra i lei, Greipel e Gaviria sono stati retrocessi in fondo al gruppo in cui sono arrivati. Dunque Sagan secondo e Degenkolb terzo.













Foto: Dominic Dudley / Shutterstock.com