Tour de France 2018, ottava tappa Dreux-Amiens Métropole: nuova sfida in volata tra Sagan e Gaviria

Saranno ancora i velocisti gli attesi protagonisti dell’ottava tappa del Tour de France 2018. Il percorso odierno prevede 181 km da Dreux ad Amiens Métropole, senza particolari difficoltà altimetriche e sulla carta vedremo una nuova sfida allo sprint. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti dell’ottava tappa del Tour de France.

Percorso

Nella prima parte di corsa si affronteranno due GPM di quarta categoria: al km 32 la Côte de Pacy-sur-Eure (2 km al 4,3%) e al km 70 la Côte de Feuquerolles (2,3 km al 4,3%). Poi dopo 86 km è posto lo sprint intermedio di La Neuve-Grange e da qui inizia un tratto in saliscendi. Gli ultimi 40 km sono invece tutti in falsopiano, ma l’insidia sarà ancora rappresentata dal vento, che in caso di forti raffiche laterali, potrebbe portare alla formazione di ventagli e spezzare il gruppo.

Favoriti

Visto il profilo della tappa vedremo un’altra volata di gruppo. I tre grandi favoriti saranno i vincitori degli sprint disputati fino ad ora, ovvero Dylan Groenewegen, Peter Sagan e Fernando Gaviria. L’olandese ieri è riuscito a battere i due rivali e oggi proverà un clamoroso bis. Il campione del mondo è sempre stato protagonista in ogni frazione e oggi ci attendiamo altrettanto, mente il colombiano potrà contare sul migliore treno per centrare il terzo successo. Attenzione poi anche ad Arnaud Démare, che proverà a far gioire i francesi nel giorno della festa nazionale, oltre ad André Greipel, Marcel Kittel e Mark Cavendish.

Altimetria

