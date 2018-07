Tour de France 2018, Movistar in macerie. Due capitani saltati, Quintana non ha convinto

Una giornata da dimenticare per la Movistar al Tour de France 2018. La squadra spagnola ha provato a far saltare il banco nell’undicesima tappa, la seconda sulle Alpi, ma non è andata come previsto e il risultato finale è stato disastroso, con due capitani saltati e una situazione di classifica peggiore della partenza.

Il team di Eusebio Unzué ha scelto di osare mandando all’attacco da lontano Alejandro Valverde, scattato dal gruppo sul Col du Pré, a circa 55 km dal traguardo. Il murciano ha trovato poco dopo il compagno di squadra Marc Soler, entrato nella fuga di giornata, che da quel momento ha iniziato a tirare. Questo tentativo era inizialmente efficace, visto che Valverde era stato anche maglia gialla virtuale. Sulla salita finale lo spagnolo ha però ceduto, iniziando a perdere progressivamente terreno e l’azione si è rivelata così un buco nell’acqua.

A quel punto ci si aspettava un attacco di Nairo Quintana, che non ha avuto però la forza per fare la differenza e non è riuscito nemmeno a rispondere a Geraint Thomas e Chris Froome. Su questo primo vero test in salita il colombiano quindi non ha convinto, limitandosi a contenere i danni, ma non provando praticamente mai l’azione in prima persona. Quintana resta molto lontano in classifica e senza una netta reazione, la maglia gialla rischia di allontanarsi sempre di più.

Tanta sofferenza poi per Mikel Landa che accusa ancora un dolore alla spalla dopo la caduta nella tappa del pavè. Oggi lo spagnolo ha perso ben 1’47” dalla testa e la situazione rischia di complicarsi ulteriormente, visto che domani ci sarà un’altra tappa durissima. Il ritardo al traguardo di Valverde è stato invece addirittura di 3’30”, pagando quindi a caro prezzo l’attacco. La Movistar dovrà quindi riflettere sull’esito della tappa odierna e preparare una strategia adeguata alle prossime frazioni per provare a ribaltare la situazione.

Foto :Pier Colombo