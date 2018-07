Tour de France 2018: le pagelle dell’ottava tappa. Groenewegen si ripete, Greipel e Gaviria pagano il contatto, delude ancora Démare

Dylan Groenewegen centra il bis nell’ottava tappa del Tour de France 2018. Il corridore olandese ha battuto sul traguardo di Amiens Métropole André Greipel e Fernando Gaviria, che sono stati poi declassificati dalla giura per un contatto irregolare avvenuto in volata. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle dell’ottava tappa.

PAGELLE OTTAVA TAPPA TOUR DE FRANCE

Dylan Groenewegen 10: ripetersi a distanza di 24 ore al Tour è qualcosa davvero di grandioso. L’olandese oggi ha confermato la superiorità mostrata ieri, con un’altra volata impostata in modo perfetto. Infatti il corridore della LottoNL-Jumbo ha sfruttato la scia di Greipel per lanciarsi, poi ha scelto giustamente di uscire sulla destra, dove si è trovato la strada libera per scatenare la sua potenza e firmare la doppietta. Ha già detto di puntare al successo sui Campi Elisi a dopo queste due tappe potrà sicuramente farcela.

Peter Sagan 6: sbaglia il tempismo in volata, partendo troppo lungo ai 300 metri e vedendosi poi saltare dai diretti rivali. Poi però ha la fortuna della penalizzazione di Greipel e Gaviria e ottiene così un secondo posto che gli permette di consolidare la maglia verde.

John Degenkolb 7: con la nuova graduatoria torna sul podio del Tour e oggi è finalmente riuscito a fare una buona volata, chiudendo vicino ai primi. Aveva battezzato bene la ruota di Sagan, poi è rimasto un po’ chiuso ma coglie comunque un buon piazzamento in una stagione che fino ad ora aveva regalato pochi acuti.

Arnaud Démare 5: nel giorno della festa nazionale francese c’era tantissima attesa per lui e sembrava l’occasione perfetta per riscattare un avvio di Tour non eccellente. Invece anche oggi ha deluso le aspettative, perdendo la ruota dei compagni e partendo così troppo indietro per poter lottare per la vittoria.

André Greipel e Fernando Gaviria 4: un contatto esagerato e pericoloso che costa carissimo ad entrambi. Il tedesco ha stretto ingiustamente la traiettoria e il colombiano ha risposto in modo del tutto inadeguato. Episodi che non si dovrebbero vedere a questi livelli e la giura giustamente li penalizza.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dominic Dudley / Shutterstock.com