Tour de France 2018: le pagelle della quarta tappa. Fernando Gaviria il migliore, Mark Cavendish in difficoltà

Bis di Fernando Gaviria al Tour de France 2018 (non accadeva dal 2002 che un colombiano ottenesse due successi in una sola edizione della Grande Boucle). L’uomo della Quick-Step precede Peter Sagan e Andre Greipel. Ottimo sesto posto per l’azzurro Pasqualon. Si seguito i voti dei protagonisti di giornata.

Fernando Gaviria 10: una corsa complicata quella di oggi a causa di una resistente fuga che è stata raggiunta soltanto nelle ultime migliaia di metri. La propria squadra ha svolto un lavoro eccellente ancora una volta, lanciando il colombiano verso il successo rimanendo in lizza nella lotta per la classifica a punti (-4 da Peter Sagan).

Peter Sagan 8: il campione del Mondo ancora una volta compie una progressione fantastica nei metri finali, tuttavia stavolta non basta per ottenere la vittoria per pochi centimetri. Inizialmente chiuso dalle transenne, riesce a trovare spazio e a staccarsi dalla ruota di Gaviria, ma probabilmente lo slovacco ha aspettato una frazione di secondo di troppo prima di attaccare. Riesce comunque a tenere sulle spalle la maglia verde.

Andre Greipel 7: il tedesco ottiene il primo piazzamento nella top-3 in questa edizione della Grande Boucle. Ottimo spunto per il corridore della Lotto-Soudal che riesce addirittura a mettere la propria ruota davanti a quella di Gaviria, ma quando mancano ancora diversi metri prima dell’arrivo. Rimane comunque una buona prestazione, dimostrando di essere competitivo per una vittoria di tappa.

Dylan Groenewegen 6,5: meglio rispetto allo sprint della prima tappa, ma ancora una volta non riesce a posizionarsi tra i migliori tre. Rimane troppo indietro rispetto al treno vincente della Quick-Step Floors.

Marcel Kittel 5,5: è costretto a fare a meno della sua squadra, dato che il proprio capitano, il russo Zakarin, è stato vittima di una caduta a circa 5km dal traguardo (con il russo che perde così quasi un minuto in ottica classifica generale). Chiude quinto, un risultato comunquesottotono rispetto alle proprie potenzialità.

Andrea Pasqualon 7,5: per la seconda volta in tre occasioni il velocista italiano della Wanty riesce ad entrare nella top-10. Dopo l’ottavo posto di due giorni fa, giunge sesto all’arrivo di Sarzeau, in crescita esponenziale durante la corrente edizione del Tour.

Mark Cavendish 4: continua il periodo di crisi del britannico, che per l’ennesima volta non incide nell’arrivo dedicato alle ruote veloci. Il velocista del Team Dimension Data chiude addirittura 21°, come se non avesse nemmeno provato a scattare nelle ultime centinaia di metri prima del traguardo.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo