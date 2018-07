Tour de France 2018, la tappa di oggi: Lorient-Quimper. Orario, altimetria e come vederla in tv

In programma oggi (mercoledì 11 luglio) la quinta frazione del Tour de France 2018, con partenza a Lorient e arrivo a Quimper per un totale di 204,5km. Percorso mosso sulla falsa riga delle classiche primaverili, con ben cinque Gran Premi della Montagna (tre di terza categoria e due di quarta) racchiusi nella seconda metà del tracciato. Difficile un arrivo in volata, attenzione quindi ai finisseur.

Dopo il primo traguardo volante superati 92,5km di corsa, cominciano gli strappi. Al chilometro 106 la salita sulla Cote de Kaloforn (1,7km a 7,1%) e successivamente la Cote de Trimen (1,6km al 5,6%), due Gran Premi della Montagna di quarta categoria. La prima asperità più impegnativa è situata a dopo 138km di gara, con la Cote du Roche (1,9km al 6,6% di pendenza media) di terza categoria. Una lunga scollinata precede il muro più lungo della giornata, verso il GPM della Cote de Menez Quelerc’h (3km al 6,2%) a 45km dal traguardo. La quinta scalata che regala punti in palio in ottica classifica scalatori è la Cote de la Montagne de Locronan (2,2km al 5,9%), a 20km dall’arrivo, ma non si tratta dell’ultimo tratto in ascesa, dato che l’altimetria ondulata continua fino al finale della tappa, con l’ultimo chilometro che presenta una ripidità media del 4,8%. Favoriti i grandi esperti delle classiche, come ad esempio Peter Sagan, in battaglia per vincere per la sesta volta in carriera la classifica a punti, ma anche l’attuale maglia gialla Greg Van Avermaet, grande rivale del campione del Mondo in carica.

L’avvio della quinta frazione della Grande Boucle è fissato alle ore 12:40, con arrivo a Quimper previsto tra le 17:15 e le 17:50 a seconda della velocità di percorrenza. Sarà possibile seguirla in diretta tv, gratis e in chiaro su Rai Sport dalle ore 12:00 e su Rai 3 dalle ore 15:00. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 12.20 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

QUINTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2018

Mercoledì 11 luglio

Lorient – Quimper 204,5km

Partenza: 12.40

Arrivo: 17.15-17.50













