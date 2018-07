Croazia-Inghilterra, Semifinale Mondiali 2018: orario d’inizio e dove vederla in tv. Il programma completo

Oggi mercoledì 11 luglio si gioca Croazia-Inghilterra, semifinale dei Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo di Mosca contro la Francia che ieri ha sconfitto il Belgio: chi sfiderà i Galletti nella Finale che assegnerà il titolo iridato? Si preannuncia una partita molto tattica e aperta a qualsiasi risultato in cui può succedere davvero di tutto visti i tanti campioni in campo e la tipologia di gioco che le due formazioni sono in grado di sostenere: di sicuro non mancherà mai il divertimento, ci attendiamo un incontro a viso aperto e ad alta tensione.

Da una parte la Nazionale dei Tre Leoni che va a caccia della seconda finale della sua storia dopo aver vinto quella del 1966 in casa: i Maestri hanno inventato il gioco ma hanno alzato al cielo la Coppa del Mondo soltanto una volta e sperano di avere maggiore fortuna rispetto alla semifinale del 1990 persa contro la Germania. I Blazers, invece, disputeranno la seconda semifinale della storia dopo aver perso quella del 1998. Kane e compagni sono arrivati a questo punto dopo aver eliminato Colombia e Svezia, i balcanici guidati da Modric e Mandzukic hanno invece sconfitto Danimarca e Russia soltanto ai calci di rigore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Croazia-Inghilterra, semifinale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 11 LUGLIO:

20.00 Croazia vs Inghilterra

CROAZIA-INGHILTERRA, SEMIFINALE MONDIALI 2018: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Le semifinali dei Mondiali 2018 di calcio saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista anche la diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Garantita la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: marco iacobucci epp shutterstock