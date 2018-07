LIVE Croazia-Inghilterra, Mondiali 2018 in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming (programma)

Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE del match tra Croazia e Inghilterra, valido per le semifinali dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Stasera, mercoledì 11 luglio, lo stadio San Pietroburgo sarà il teatro di una sfida che definirà l’avversario della Francia nella finale di domenica, quando la Coppa del Mondo sarà sollevata al cielo dagli eredi della Germania, che trionfò quattro anni fa in Brasile. I Tre Leoni hanno bruciato le tappe e sono intenzionati a riportare il calcio a “casa” con un gruppo di belle speranze che sta incantando i tifosi inglesi, convinti che i propri beniamini dispongano di tutte le carte in regola per compiere l’impresa. Kane è il leader di una squadra formidabile, in cui figurano anche talenti del calibro di Alli, Lingard e Sterling, oltre al portiere eroe Pickford. La Croazia, invece, si stringe intorno alla classe di Modric, faro di un gruppo che comprende anche Perisic, Mandzukic e Rakitic, elementi di esperienza e qualità per rinverdire i fasti di Francia ’98 e puntare ad una clamorosa vittoria. Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 20.00. Sarà possibile seguire la partita in tv in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming attraverso il portale web di Mediaset. Seguite con noi il match minuto per minuto attraverso la diretta testuale live su OA Sport!

PROGRAMMA E ORARIO

Mercoledì 11 luglio – Semifinali Mondiali 2018

Stadio San Pietroburgo, ore 20.00: Croazia-Inghilterra (diretta tv su Canale 5)













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com