Tour de France 2018, la tappa di oggi (29 luglio): Houilles-Paris Champs-Élysées. Orario, altimetria e come vederla in tv

Ultima fatica per il Tour de France 2018: la ventunesima tappa, oggi, domenica 29 luglio, parte da Houilles e arriva all’interno della tradizionale cornice dei Campi Elisi di Parigi, per un totale di 116 km. Consueta passerella per i corridori nella Capitale transalpina: Geraint Thomas potrà sfoggiare la propria Maglia Gialla e trionfare sul podio dopo la scontata volata finale. Quest’anno la carovana entra nella capitale transalpina attraverso la Porte Maillot al 54° chilometro, per poi completare otto volte un circuito di 7,5 km.

Altimetria

La partenza da Houilles è fissata alle 16.15, mentre l’arrivo ai Campi Elisi di Parigi è previsto tra le 19.00 e le 19.20, in base alla media oraria. La ventunesima tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 16.10 su RaiSport e dalle 16.50 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 16.10 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Ventunesima tappa Tour de France 2018

Domenica 29 luglio

Houilles – Paris Champs-Elysées, 116 km

Partenza: ore 16.15

Arrivo: ore 19.00-19.20 circa













