Tour de France 2018, la tappa di oggi (25 luglio): Bagnères-de-Luchon-Saint-Lary-Soulan Col du Portet. Orario, altimetria e come vederla in tv

In programma oggi, mercoledì 25 luglio, la diciassettesima tappa del Tour de France 2018, da Bagnères-de-Luchon a Saint-Lary-Soulan per un totale di 65km. Frazione caratteristica non solo per la brevità, ma anche per la rivoluzionaria partenza in griglia in base alla posizione in classifica generale, con la maglia gialla Geraint Thomas in “pole position”. Gli uomini di classifica teoricamente dovrebbero fare affidamento esclusivamente delle proprie forze senza l’ausilio dei gregari. Il percorso prevede 38km in ascesa (dunque più della metà del tracciato verrà affrontato dai corridori a testa in su), nel quale si affrontano in sequenza i prima categoria Montée de Peyragudes (15km al 6,7%) e Col de Val Louron-Azet (7,4km all’8,3%), infine il più temuto Col du Portet (HC, lungo 16km all’8,7%). A Loudenville, terminata la prima discesa il primo traguardo volante (situato a 27,5km dal via). In difficoltà gli scalatori di fondo, che rischiano di patire molta fatica per mantenere un passo elevato in salita a causa della lunghezza della tappa.

Il “semaforo verde” da Bagneres-de-Luchon è programmato alle 15.15, mentre l’arrivo a Saint-Lary-Soulan è previsto tra le 17.20 e le 17.50, in base alla velocità media. La diciassettesima frazione del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle ore 15.00 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 15.00 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito altimetria e programma completo.

Altimetria

Programma

Diciassettesima tappa Tour de France 2018

Mercoledì 25 luglio 2018

Bagnères-de-Luchon – Saint-Lary-Soulan Col du Portet 65km

Partenza: ore 15.15

Arrivo: ore 17.20-17.50













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Disegno a cura di Angelo Giacovazzo

CLICCA QUI PER IL NEGOZIO DI ANGELO GIACOVAZZO