Tour de France 2018, come funziona la tappa con partenza a griglia? Sistema copiato dalla mountain bike. Capitani senza gregari?

La diciassettesima tappa del Tour de France 2018 passerà alla storia per diversi motivi. Sarà sì una frazione che potrebbe decidere le sorti di questa edizione della Grande Boucle ma non solo. La tappa sarà di appena 65 chilometri, la più breve di sempre ma con ben 38km in salita sui Pirenei. E inoltre si userà la griglia di partenza, in pieno stile cicloross/mountain bike (o Formula Uno giusto per chiarire meglio il concetto). Ma come funziona questo sistema mutuato da altre discipline e che gli organizzatori hanno deciso di adottare per dare più pepe alla corsa?

I ciclisti partiranno in base alla propria posizione in classifica generale. Nel primo gruppo ci saranno tutti i big, cioè quelli che occupano le prime venti piazze: la maglia gialla e le altre stelle del Tour de France potrebbero ritrovarsi soli e senza gregari, si potrebbe così profilare un vero e proprio testa a testa senza aiuti che rimescolerebbe le carte. Chi insegue in classifica potrebbe sfruttare la situazione per attaccare fin dall’inizio vista anche la lunghezza ridotta della frazione e i tanti chilometri da scalare. Si inizia subito scalando il Peyragudes (15 chilometri al 6,7% di pendenza media), discesa verso Loundevielle e si imbocca il Col de Val Louron-Azet (7,4 chilometri all’8,3% di pendenza media), poi picchiata verso Saint-Lary-Soulan dove inizierà il Col du Portet, micidiale ascesa hors categorie: 16 chilometri al 9% di pendenza media per arrivare in cima a 2215 metri sul livello del mare.

Gli altri uomini rimasti ancora in corsa partiranno successivamente: il secondo gruppo con i corridori tra la 21esima e la 40esima posizione in classifica generale, la terza e la quarta onda con quaranta atleti a testa (dall’41esimo all’80esimo e dall’81esimo al 120esimo), la quinta onda con tutti gli altri (dal 121esimo all’ultimo in classifica). Di seguito un VIDEO che spiega nel dettaglio il funzionamento della griglia di partenza per la diciassettesima tappa del Tour de France.













Foto: Thomas Quack Shutterstock.com