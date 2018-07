Tour de France 2018, la tappa di oggi (24 luglio): Carcassonne-Bagnères-de-Luchon. Orario, altimetria e come vederla in tv

Oggi (martedì 24 luglio) si svolgerà la sedicesima tappa del Tour de France 2018, 218 km da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon. Dopo il giorno di riposo la Grande Boucle riparte dai Pirenei, con una dura frazione di montagna. La corsa entrerà nel vivo negli ultimi 70 km, dove i corridori dovranno affrontare in successione tre salite: il Col de Portet-d’Aspet (5,4 km al 7,1%), il Col de Menté (6,9 km all’8,1%) e il Col du Portillon (8,3 km al 7%). Dallo scollinamento al traguardo ci sarà una discesa tecnica di 10 km, in cui chi avrà saputo fare la differenza potrà volare verso la vittoria.

La partenza da Carcassonne è fissata alle 11.30, mentre l’arrivo a Bagnères-de-Luchon è previsto tra le 17.00 e le 17.40, in base alla media oraria. La sedicesima tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 15.00 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 11.20 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Sedicesima tappa Tour De France 2018

Martedì 24 luglio

Carcassonne-Bagnères-de-Luchon 218 km

Partenza: 11.30

Arrivo previsto: 17.00-17.40 circa

Altimetria

