Tour de France 2018, la tappa di oggi (20 luglio): Bourg d’Oisans-Valence. Orario, altimetria e come vederla in tv

Oggi, venerdì 20 luglio, si disputa la tredicesima tappa del Tour de France 2018, da Bourg d’Oisans a Valence, per un totale di 169,5km. Nuovo arrivo dedicato ai velocisti dopo tre giornate di saliscendi sulle più impetuose alture alpine, tuttavia mancano diversi protagonisti sui traguardi pianeggianti della scorsa settimana: Mark Cavendish e Marcel Kittel hanno concluso l’undicesima frazione fuori tempo massimo, mentre il strenuante Col de la Croix de Fer (salita che ha preceduto il finale sull’Alpe d’Huez ieri) si è rivelato fatale per Andrè Greipel, Dylan Gronewegen e Fernando Gaviria. Insieme alla maglia verde Peter Sagan, sempre più quotato per il successo di domani, rimangono il francese Arnaud Demare, il campione europeo Alexander Kristoff, ma anche gli italiani Andrea Pasqualon e Sonny Colbrelli.

Si parte a 716m sul livello del mare per poi scollinare nei primi 30km fino a 279m. Qui comincia il primo dei due agevoli GPM di giornata, la Cote de Brié di terza categoria (2,4km al 6,9%). Discesa e poi la parte centrale della corsa completamente pianeggiante, con il traguardo intermedio posto a 71km presso Saint-Quentin-sur-Isere. a 60km dal traguardo una brevissima ascesa (quarta categoria) in cima alla Cote de Sainte-Eulalie en-Royans (1,5km al 4,9%). A circa trequarti della corsa fase ondulata del percorso, ma non dovrebbe creare problemi agli sprinter, dato che l’ultimo momento impegnativo finisce a circa 30km dall’arrivo. Successivamente una lunga discesa poco ripida immette verso un finale adatto alle ruote veloci.

La partenza da Bourg d’Oisans è fissata alle 13.45, mentre l’arrivo a Valence è previsto tra le 17.20 e le 17.45, a seconda della media oraria. La tredicesima tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 13.35 su RaiSport e dalle 15.05 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 13.30 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Tredicesima tappa Tour de France 2018

Venerdì 20 luglio

Bourg d’Oisans – Valence 169,5km

Partenza: 13.45

Arrivo: 17.20-17.45













Disegno a cura di Angelo Giacovazzo

