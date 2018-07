Tour de France 2018, la tappa di domani: Millau-Carcassonne. Orario d’inizio, percorso e come vederla in tv

In programma domani (domenica 22 luglio) la quindicesima tappa del Tour de France 2018. Si parte da Millau e si giunge al traguardo di Carcassonne, affrontando nel complesso 181,5km. All’interno della seguente frazione sono inseriti tre Gran Premi della Montagna, rispettivamente di terza, seconda e prima categoria. Niente selezione sulla Cote de Luzencon, la cui cima è situata al chilometro 9; più complicato ma non irresistibile il Col de Sié (posto a 65km), salita di poco più di 10km con una pendenza media del 4,9%; infine il Pic de Nore, la scalata più lunga della giornata (12,3km al 6,3%). L’ultimo GPM si trova a -41km dall’arrivo, dopodiché il resto del tragitto è per gran parte in discesa fino al traguardo. La fuga potrebbe andare in porto, mentre i big probabilmente cercheranno di preservare le forze in vista della settimana decisiva per la conquista della 105a edizione della Grande Boucle.

La partenza da Millau è fissata alle 13.20, mentre l’arrivo a Carcassonne è previsto tra le 17.30 e le 18.00, in base alla velocità di percorrenza della corsa. La quindicesima tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 13.45 su RaiSport e dalle 14.30 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 13.05 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Quindicesima tappa Tour de France 2018

Domenica 22 luglio

Millau – Carcassonne 181,5km

Partenza: 13.20

Arrivo: 17.30-18.00 circa













