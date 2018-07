Tour de France 2018, la tappa di domani: Bourg-Saint-Maurice-Alpe d’Huez. Orario d’inizio, percorso e come vederla in tv

In programma domani (giovedì 19 luglio) la dodicesima frazione del Tour de France 2018. Si parte da Bourg-Saint-Maurice e si arriva sul mitico Alpe d’Huez, per un totale di 175,5km. E’ il terzo tappone alpino consecutivo, probabilmente dal punto di vista altimetrico il più impegnativo dell’edizione corrente della Grande Boucle, i favoriti per il trionfo generale dovranno uscire allo scoperto.

La corsa affronta due Hors Categorie interminabili, da più di 20km ciascuna: il Col de la Madeleine (25,3km al 6,2%) e il Col de la Croix de Fer (29km al 5,2%). Attenzione al passo con cui si attraversano le seguenti salite, in caso di andatura forsennata potrebbero farne le spese anche i big, rischiando così di perdere completamente le speranze di un piazzamento tra i migliori. Tra l’una e l’altra ascesa è situato anche il Lacets de Montvernier, di seconda categoria (3,4km all’8,2%). Si scollina per 40km prima di giungere ai piedi della scalata simbolo delle Alpi, teatro di grandi imprese da parte degli specialisti puri sulle ripidità. Quasi 14km con una pendenza media dell’8,1%: chi ha ancora le gambe sa che affondare l’attacco potrebbe essere addirittura decisivo per le sorti del Tour.

La partenza da Bourg-Saint-Maurice è programmata per le 12.10, mentre l’arrivo sull’Alpe d’Huez è previsto tra le 17.30 e le 18.10, a seconda della velocità di percorrenza. La dodicesima tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 12.20 su RaiSport e dalle 15.00 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 12.05 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Dodicesima tappa Tour de France 2018

Giovedì 19 luglio

Bourg-Saint-Maurice Les Arcs – Alpe d’Huez 175,5km

Partenza: 12.10

Arrivo: 17.30-18.10 circa













