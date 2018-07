Tour de France 2018, la tappa di domani: Bourg d’Oisans-Valence. Orario d’inizio, percorso e come vederla in tv

In programma domani (venerdì 20 luglio) la tredicesima frazione del Tour de France 2018. Partenza da Bourg d’Oisans e arrivo a Valence al termine di 169,5km di corsa. Terminato il trittico alpino, tornano in scena le ruote veloci: tutti all’assalto della maglia verde Peter Sagan, che attualmente possiede un vantaggio enorme (oltre 200 lunghezze da Alexander Kristoff) rispetto agli avversari nella classifica a punti. L’unico ostacolo altimetrico per gli amanti della volata è la Cote de Brié, salita di terza categoria (2,4km al 6,9%) che non dovrebbe compromettere l’arrivo dato che è situato a 32,5km (oltre 130km dal traguardo), mentre non fa paura la Cote de Sainte-Eulalie en Royans (quarta categoria) posto a -60km. Molti velocisti hanno già abbandonato la Grande Boucle nel corso delle tre tappe precedenti: Marcel Kittel e Mark Cavendish ieri sono transitati al traguardo oltre il tempo massimo insieme a Mark Renshaw; si sono ritirati durante la dodicesima frazione Andrè Greipel, Dylan Groenewegen e Fernando Gaviria (l’olandese e il colombiano hanno ottenuto due successi ciascuno nell’edizione corrente del Tour).

La partenza da Bourg d’Oisans è fissata alle 13.45, mentre i corridori taglieranno la linea del traguardo presso Valence tra le 17.20 e le 17.45, in base alla velocità media di percorrenza. La tredicesima tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 13.35 su RaiSport e dalle 15.05 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 13.30 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Tredicesima tappa Tour de France 2018

Venerdì 20 luglio

Bourg d’Oisans – Valence 169,5km

Partenza: 13.45

Arrivo: 17.20-17.45













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO