Tour de France 2018: Marcel Kittel e Mark Cavendish fuori tempo massimo

I segnali c’erano già stati ieri, con un gruppetto di una decina di corridori che si è salvato per il rotto della cuffia sul traguardo di Le Grand-Bornand, in una frazione tutt’altro che complicata. Oggi, nonostante la giuria abbia aggiunto un 2% in più, non sono riusciti ad evitarlo: due dei velocisti più forti dell’ultimo decennio, Mark Cavendish (Dimension Data) e Marcel Kittel (Katusha-Alpecin), sono finiti fuori tempo massimo nell’undicesima tappa e dunque ufficialmente fuori dalla Tour de France 2018.

La coppia di velocisti, assieme ai compagni fidati Rick Zabel e Mark Renshaw, si è staccata sin dalle prime pedalate dal gruppo principale e non è riuscita a limitare i danni, chiudendo in vetta a La Rosiere ad oltre 40′ di ritardo dal vincitore Geraint Thomas (il limite era di 31’27”).

Foto: Valerio Origo