Wimbledon 2018, calendario ottavi di finale (lunedì 9 luglio): programma, orari, tv e giocatori impegnati. Ci sono Giorgi, Federer e Nadal!

Lunedì 9 luglio si disputeranno gli ottavi di finale maschili e femminili a Wimbledon 2018. Dopo la domenica di riposo, il quarto turno si giocherà interamente in un giorno: la seconda settimana come da tradizione inizierà con il botto. Sul centrale ci saranno Roger Federer (contro Mannarino) e Rafael Nadal (contro Vesely) ma anche Serena Williams contro Rodina. L’Italia si aggrappa a Camila Giorgi che contro Makarova vuole regalarsi un sogno.

Di seguito il calendario completo e il programma dettagliato di lunedì 9 luglio a Wimbledon 2018 con tutti gli orari e i giocatori impegnati. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

CAMPO CENTRALE – Dalle ore 14.00:

Federer vs Mannarino

Williams vs Rodina

Vesely vs Nadal

CAMPO 1 – Dalle ore 14.00:

Kerber vs Bencic

Monfils vs Anderson

Khachanov vs Djokovic

CAMPO 2 – Dalle ore 12.30:

Pliskova vs Bertens

Nishikori vs Gulbis

Del Potro vs Simon

CAMPO 3 – Dalle ore 12.30:

Ostapenko vs Sasnovich

Goerges vs Vekic

Isner vs Tsitsipas

CAMPO 12 – Dalle ore 12.30:

Giorgi vs Makarova

McDonald vs Raonic

CAMPO 18 – Dalle ore 12.30:

Hsieh vs Cibulkova

Van Uytvanck vs Kasatkina













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com