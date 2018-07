Tour de France 2018: Dylan Groenewegen si ritira nel corso della 12esima tappa

La tappa dell’Alpe d’Huez miete vittime. Nel corso della 12esima tappa si è ritirato Dylan Groenewegen. Il 25enne olandese della Lotto-NL Jumbo ha alzato bandiera bianca a metà circa dei 175.5 km in programma oggi, mentre il gruppo si avvicina all’ascesa del Croix de Fer.

The Alps take their toll : after two stage wins in the first week, @GroenewegenD quits. 🔚

Les Alpes font des victimes : après deux victoires d'étapes sur la première semaine, Dylan Groenewegen vient d'abandonner. 🔚#TDF2018 pic.twitter.com/jvHstaVEB8

— Le Tour de France (@LeTour) July 19, 2018