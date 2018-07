Tour de France 2018, cronometro Saint-Pée-sur-Nivelle-Espelette: la startlist e gli orari di partenza. Thomas in giallo, lotta per il podio

Sabato 28 luglio è in programma la cronometro individuale del Tour de France 2018. La ventesima tappa della Grande Boucle, l’ultima prima della consueta passerella sui Campi Elisi, definirà il podio della corsa più prestigiosa al mondo: in programma 31 chilometri da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette su un tracciato particolarmente impegnativo caratterizzato da strappi e saliscendi.

Geraint Thomas ha ormai ipotecato la maglia gialla e dovrà semplicemente amministrare la situazione visto che ha oltre due minuti di vantaggio su Tom Dumoulin, Primoz Roglic e Chris Froome. Questi tre ciclisti lotteranno tra loro per la conquista del podio: si sfidano i tre medagliati a cronometro degli ultimi Mondiali. Il primo a partire sarà Lawson Craddock alle ore 12.00 mentre Geraint Thomas scatterà alle ore 16.29, i big partiranno distanziati tra loro di due minuti. Di seguito la startling list dell’ultima cronometro del Tour de France 2018 e l’ordine di partenza.

TOUR DE FRANCE 2018: STARTLING LIST E ORDINE PARTENZA CRONOMETRO

1 13 12:00:00 CRADDOCK Lawson EFD USA

2 153 12:01:30 GUARNIERI Jacopo GFC ITA

3 137 12:03:00 THOMSON Jay Robert DDD RSA

4 173 12:04:30 DE BUYST Jasper LTS BEL

5 151 12:06:00 DEMARE Arnaud GFC FRA

6 164 12:07:30 JANSEN Amund Grøndahl TLJ NOR

7 167 12:09:00 ROOSEN Timo TLJ NED

8 94 12:10:30 FERRARI Roberto UAD ITA

9 107 12:12:00 RICHEZE Maximiliano Ariel QST ARG

10 157 12:13:30 SINKELDAM Ramon GFC NED

11 185 12:15:00 GAUDIN Damien TDE FRA

12 98 12:16:30 TROIA Oliviero UAD ITA

13 15 12:18:00 PHINNEY Taylor EFD USA

14 118 12:19:30 PÖSTLBERGER Lukas BOH AUT

15 213 12:21:00 DUPONT Timothy WGG BEL

16 17 12:22:30 SCULLY Tom EFD NZL

17 7 12:24:00 ROWE Luke SKY GBR

18 202 12:25:30 CLAEYS Dimitri COF BEL

19 154 12:27:00 LE GAC Olivier GFC FRA

20 96 12:28:30 MARCATO Marco UAD ITA

21 53 12:30:00 HAUSSLER Heinrich TBM AUS

22 112 12:31:30 BODNAR Maciej BOH POL

23 201 12:33:00 LAPORTE Christophe COF FRA

24 65 12:34:30 HEPBURN Michael MTS AUS

25 63 12:36:00 DURBRIDGE Luke MTS AUS

26 62 12:37:30 BAUER Jack MTS NZL

27 186 12:39:00 GRELLIER Fabien TDE FRA

28 218 12:40:30 VAN KEIRSBULCK Guillaume WGG BEL

29 208 12:42:00 TURGIS Anthony COF FRA

30 108 12:43:30 TERPSTRA Niki QST NED

31 95 12:45:00 KRISTOFF Alexander UAD NOR

32 18 12:46:30 VANMARCKE Sep EFD BEL

33 116 12:48:00 OSS Daniel BOH ITA

34 195 12:49:30 GOGL Michael TFS AUT

35 194 12:51:00 DEGENKOLB John TFS GER

36 133 12:52:30 JANSE VAN RENSBURG Reinardt DDD RSA

37 64 12:54:00 HAYMAN Mathew MTS AUS

38 52 12:55:30 COLBRELLI Sonny TBM ITA

39 84 12:57:00 GERRANS Simon BMC AUS

40 176 12:59:00 MARCZYNSKI Tomasz LTS POL

41 97 13:01:00 SUTHERLAND Rory UAD AUS

42 44 13:03:00 HARDY Romain FST FRA

43 73 13:05:00 BENNATI Daniele MOV ITA

44 207 13:07:00 SIMON Julien COF FRA

45 56 13:09:00 KOREN Kristijan TBM SLO

46 12 13:11:00 CLARKE Simon EFD AUS

47 48 13:13:00 VACHON Florian FST FRA

48 47 13:15:00 PICHON Laurent FST FRA

49 217 13:17:00 SMITH Dion WGG NZL

50 45 13:19:00 LEDANOIS Kevin FST FRA

51 113 13:21:00 BURGHARDT Marcus BOH GER

52 216 13:23:00 PASQUALON Andrea WGG ITA

53 117 13:25:00 POLJANSKI Pawel BOH POL

54 184 13:27:00 COUSIN Jerome TDE FRA

55 38 13:29:00 THEUNS Edward SUN BEL

56 215 13:31:00 OFFREDO Yoann WGG FRA

57 182 13:33:00 BOUDAT Thomas TDE FRA

58 86 13:35:00 SCHÄR Michael BMC SUI

59 147 13:37:00 POLITT Nils TKA GER

60 43 13:39:00 GESBERT Elie FST FRA

61 132 13:41:00 BOASSON HAGEN Edvald DDD NOR

62 206 13:43:00 PEREZ Anthony COF FRA

63 197 13:45:00 SKUJINS Toms TFS LAT

64 22 13:47:00 DILLIER Silvan ALM SU

65 106 13:49:00 LAMPAERT Yves QST BEL

66 165 13:51:00 MARTENS Paul TLJ GER

67 142 13:53:00 BOSWELL Ian TKA USA

68 193 13:55:00 DE KORT Koen TFS NED

69 74 13:57:00 ERVITI Imanol MOV ESP

70 138 13:59:00 VERMOTE Julien DDD BEL

71 155 14:01:00 LUDVIGSSON Tobias GFC SWE

72 115 14:03:00 MÜHLBERGER Gregor BOH AUT

73 187 14:05:00 SICARD Romain TDE FRA

74 35 14:07:00 HAGA Chad SUN USA

75 3 14:09:00 CASTROVIEJO Jonathan SKY ESP

76 111 14:11:00 SAGAN Peter BOH SVK

77 33 14:13:00 ARNDT Nikias SUN GER

78 92 14:15:00 ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin UAD COL

79 126 14:17:00 NIELSEN Magnus Cort AST DEN

80 27 14:19:00 NAESEN Oliver ALM BEL

81 174 14:21:00 DE GENDT Thomas LTS BEL

82 77 14:23:00 SOLER Marc MOV ESP

83 198 14:25:00 STUYVEN Jasper TFS BEL

84 214 14:27:00 MINNAARD Marco WGG NED

85 145 14:29:00 KOCHETKOV Pavel TKA RUS

86 57 14:31:00 PELLIZOTTI Franco TBM ITA

87 6 14:33:00 POELS Wout SKY NED

88 136 14:35:00 SLAGTER Tom-Jelte DDD NED

89 212 14:37:00 DEGAND Thomas WGG BEL

90 122 14:39:00 FRAILE MATARRANZ Omar AST ESP

91 124 14:41:00 HANSEN Jesper AST DEN

92 85 14:43:00 KÜNG Stefan BMC SUI

93 36 14:45:00 KRAGH ANDERSEN Søren SUN DEN

94 24 14:47:00 FRANK Mathias ALM SUI

95 37 14:49:00 TEN DAM Laurens SUN NED

96 4 14:51:00 KWIATKOWSKI Michal SKY POL

97 72 14:53:00 AMADOR Andrey MOV CRC

98 204 14:55:00 HERRADA Jesus COF ESP

99 205 14:57:00 NAVARRO GARCIA Daniel COF ESP

100 67 14:59:00 IMPEY Daryl MTS RSA

101 203 15:01:00 EDET Nicolas COF FRA

102 128 15:03:00 VALGREN ANDERSEN Michael AST DEN

103 42 15:05:00 BOUET Maxime FST FRA

104 46 15:07:00 MOINARD Amael FST FRA

105 158 15:09:00 VICHOT Arthur GFC FRA

106 183 15:11:00 CHAVANEL Sylvain TDE FRA

107 156 15:13:00 MOLARD Rudy GFC FRA

108 93 15:15:00 ÐURASEK Kristijan UAD CRO

109 14 15:17:00 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe EFD COL

110 168 15:19:00 TOLHOEK Antwan TLJ NED

111 192 15:21:00 BERNARD Julien TFS FRA

112 152 15:23:00 GAUDU David GFC FRA

113 101 15:25:00 ALAPHILIPPE Julian QST FRA

114 88 15:27:00 VAN GARDEREN Tejay BMC USA

115 162 15:29:00 GESINK Robert TLJ NED

116 61 15:31:00 YATES Adam MTS GBR

117 181 15:33:00 CALMEJANE Lilian TDE FRA

118 87 15:35:00 VAN AVERMAET Greg BMC BEL

119 16 15:37:00 ROLLAND Pierre EFD FRA

120 191 15:39:00 MOLLEMA Bauke TFS NED

121 34 15:41:00 GESCHKE Simon SUN GER

122 54 15:43:00 IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka TBM ESP

123 68 15:45:00 NIEVE ITURRALDE Mikel MTS ESP

124 55 15:47:00 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon TBM ESP

125 83 15:49:00 CARUSO Damiano BMC ITA

126 211 15:51:00 MARTIN Guillaume WGG FRA

127 114 15:53:00 MAJKA Rafal BOH POL

128 58 15:55:00 POZZOVIVO Domenico TBM ITA

129 41 15:57:00 BARGUIL Warren FST FRA

130 125 15:59:00 KANGERT Tanel AST EST

131 2 16:01:00 BERNAL GOMEZ Egan Arley SKY COL

132 78 16:03:00 VALVERDE Alejandro MOV ESP

133 26 16:05:00 LATOUR Pierre Roger ALM FRA

134 121 16:07:00 FUGLSANG Jakob AST DEN

135 105 16:09:00 JUNGELS Bob QST LUX

136 141 16:11:00 ZAKARIN Ilnur TKA RUS

137 71 16:13:00 QUINTANA Nairo MOV COL

138 91 16:15:00 MARTIN Daniel UAD IRL

139 21 16:17:00 BARDET Romain ALM FRA

140 75 16:19:00 LANDA MEANA Mikel MOV ESP

141 161 16:21:00 KRUIJSWIJK Steven TLJ NED

142 1 16:23:00 FROOME Chris SKY GBR

143 166 16:25:00 ROGLIC Primož TLJ SLO

144 32 16:27:00 DUMOULIN Tom SUN NED

145 8 16:29:00 THOMAS Geraint SKY GBR













(foto Valerio Origo)