Tour de France 2018: André Greipel e Fernando Gaviria alzano bandiera bianca nel corso della 12esima tappa

Il Tour de France continua a perdere pezzi nel corso della 12esima tappa, quella che porterà la carovana in cima all’Alpe d’Huez. Dopo Dylan Groenewegen, altri due velocisti hanno alzato bandiera bianca, André Greipel e Fernando Gaviria.

Le Tour loses another sprinter. After Kittel, Cavendish and Groenewegen, now André Greipel gives up. 🔚

Le Tour perd un nouveau sprinteur. Après Kittel, Cavendish et Groenewegen, André Greipel jette l'éponge. 🔚#TDF2018 pic.twitter.com/bx9Vkce2hV — Le Tour de France (@LeTour) July 19, 2018

Il tedesco della Lotto-Soudal era già caduto domenica nel corso della tappa con arrivo a Roubaix, quando era stato inquadrato vicino all’auto medica per applicare del ghiaccio sulla mano sinistra. Il colombiano della Quick-Step Floors, invece, si è ritirato per le difficoltà del trittico alpino di questi giorni, in cui non ha retto il ritmo elevato.

This is an hecatomb : two-stage-winner @FndoGaviria quits as well… 😞

C'est une véritable hécatombe : vainqueur de deux étapes, @FndoGaviria abandonne à son tour… 😞#TDF2018 pic.twitter.com/D8S7FgV7Lt — Le Tour de France (@LeTour) July 19, 2018

Una brutta notizia per la corsa, che perde altri due protagonisti in ottica volate e corsa alla maglia verde. Ieri anche Marcel Kittel e Mark Cavendish si erano ritirati, arrivati al traguardo oltre il tempo massimo, mentre nella giornata di oggi, oltre a Groenewegen, Greipel e Gaviria, anche Rick Zabel (Katusha-Alpecin) è salito sull’ammiraglia abbandonando la competizione.













Foto: Pier Colombo