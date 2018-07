Tour de France 2018, a che ora inizia la tappa di oggi? Mai così tardi perché mai così breve…

Oggi si corre la diciassettesima tappa del Tour de France 2018: la Bagnères-de-Luchon > Saint-Lary-Soulan (Col du Portet) sarà decisiva per le sorti della classifica generale. La Grande Boucle potrebbe decidersi in questa micidiale frazione di appena 65 chilometri e con la rivoluzione della partenza in griglia in stile Formula Uno (o ciclocross se preferite).

Si tratta della tappa più breve in una grande corsa di tre settimane da trent’anni a questa parte (cronometro escluse) ma ben 38 chilometri saranno in salita. Si incomincia con il Peyragudes (15 chilometri al 6,7% di pendenza media), poi discesa verso Loudenvielle e si imbocca subito il Col de Val Louron-Azet (7,4 chilometri all’8,3%). Altra picchiata verso Saint-Lary Soulan e poi 16 chilometri infernali al 9% di pendenza media per arrivare al traguardo di Saint-Lary-Soulan: si scala il micidiale Col du Portet, ascesa hors categorie con cima posta a 2215 metri sul livello del mare. Chi vuole vincere il Tour de France non può tirarsi indietro, può succedere davvero di tutto.

Proprio per la lunghezze ridotta della tappa, la partenza è prevista addirittura a metà pomeriggio: il gruppo della maglia gialla (i primi venti della classifica generale) scatterà alle ore 15.15! L’arrivo dei migliori è invece previsto tra le 17.20 e le 17.45. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di partenza e di arrivo della Bagnères-de-Luchon > Saint-Lary-Soulan (Col du Portet), diciassettesima tappa del Tour de France 2018. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Rai Tre ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 25 LUGLIO:

15.15 Bagnères-de-Luchon > Saint-Lary-Soulan (Col du Portet), partenza

17.20-17.45 (circa) Bagnères-de-Luchon > Saint-Lary-Soulan (Col du Portet), arrivo

COME VEDERE LA TAPPA DI OGGI IN DIRETTA TV E STREAMING:

La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Rai Tre ed Eurosport 1.

Prevista la diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go e Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, per non perdersi davvero nulla.