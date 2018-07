LIVE Tour de France 2018, Bagnères-de-Luchon-Saint-Lary-Soulan Col du Portet in DIRETTA: a che ora inizia la tappa più corta della storia?

Oggi mercoledì 25 luglio si corre la Bagnères de Luchon > Saint-Lary-Soulan (Col du Portet), diciassettesima tappa del Tour de France 2018. Seconda frazione pirenaica che sarà determinante per la classifica generale e che potrà risultare decisiva per le sorti di questa Grande Boucle: in programma appena 65 chilometri ma ben 38 saranno in salita e i restanti in discesa per una frazione rivoluzionaria e appassionante che regalerà grande spettacolo.

Tra l’altro oggi si scatterà con la griglia di partenza: i ciclisti sono stati ordinati come si è soliti fare nelle gare di ciclocross o in Formula Uno ma ci saranno soltanto pochi metri tra i vari uomini in partenza, difficile fare la differenza pronti via. Ci saranno da scalare ben tre colli durissimi, può scoppiare la corsa: Geraint Thomas e Chris Froome si giocheranno la maglia gialla oppure Tom Dumoulin, Romain Bardet, Primoz Roglic e gli uomini della Movistar riusciranno a scalfire il dominio del Team Sky?

Prima 15 chilometri al 6,7% di pendenza media per arrivare in cima al Peyragudes, poi altri 74 chilometri all’8,3% per transitare in cima al Col de Val Louron-Azet. Lunga picchiata e 16 chilometri finali al 9%, la scalata del Col du Portet sarà micidiale. Visto il corto chilometraggio si partirà a pomeriggio inoltrato, addirittura alle ore 15.15.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE della tappa di oggi al Tour de France 2018. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di partenza e di arrivo della Bagnères-de-Luchon > Saint-Lary-Soulan (Col du Portet), diciassettesima tappa del Tour de France 2018. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Rai Tre ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 25 LUGLIO:

15.15 Bagnères-de-Luchon > Saint-Lary-Soulan (Col du Portet), partenza

17.20-17.45 (circa) Bagnères-de-Luchon > Saint-Lary-Soulan (Col du Portet), arrivo

COME VEDERE LA TAPPA DI OGGI IN DIRETTA TV E STREAMING:

La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Rai Tre ed Eurosport 1.

Prevista la diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go e Premium Play.

