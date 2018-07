Tour de France 2018, 17ma tappa Bagnères-de-Luchon-Saint-Lary-Soulan Col du Portet: partenza con le griglie e soli 65 km. Può succedere di tutto sui Pirenei

Oggi si svolgerà la tappa più attesa del Tour de France 2018. La diciassettesima frazione presenta infatti un format rivoluzionario, con gli organizzatori che hanno scelto di azzardare proponendo un percorso di soli 65 km da Bagnères-de-Luchon a Saint-Lary-Soulan oltre all’inedita partenza in griglia. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della diciassettesima tappa del Tour de France.

Percorso

Si parte subito in salita verso il primo GPM di giornata: Montée de Peyragudes, salita lunga quasi 15 km, ma non particolarmente dura vista la pendenza media del 6,7%. Poi discesa per arrivare allo sprint intermedio di Loudenvielle, al km 27 e si torna subito a salire verso il Col de Val Louron-Azet, 7,4 km con una pendenza media superiore all’8% e massima oltre il 10%. Altra discesa per arrivare poi fino ai 2.215 metri del Col de Portet. Una salita inedita di Hors Catégorie che misura 16 km con una pendenza media dell’8,7% e diversi tratti in doppia cifra. Un percorso che non concede quindi tregue e su cui può succedere di tutto.

Favoriti

Una tappa che è davvero imprevedibile. Infatti con il nuovo format della partenza in griglia i primi venti corridori della classifica generale partiranno da soli e potremmo quindi vedere una lotta diretta tra i favoriti fin dal km 0. Tuttavia c’è anche la possibilità che, se nessuno oserà attaccare, il gruppo si ricompatti durante la prima salita. La coppia del Team Sky formata da Chris Froome e Geraint Thomas è apparsa fino ad ora inattaccabile e sulla carta saranno ancora loro i favoriti. In una frazione così però gli equilibri potrebbero cambiare e in primis Tom Dumoulin e Primoz Roglic avranno l’occasione di metterli in difficoltà. Visto il percorso anche scalatori puri come Romain Bardet, Nairo Quintana e Mikel Landa potrebbero riscattarsi e conquistare la vittoria.

Altimetria

