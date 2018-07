Tour de France 2018, 18ma tappa Trie-sur-Baïse-Pau: tornano in scena i velocisti, ma attenzione alle fughe

Nella giornata odierna si disputa la diciottesima tappa del Tour de France 2018. Trascorsa la doppia parentesi sui Pirenei, tornano in scena le ruote veloci sui 171 km quasi completamente pianeggianti da Trie-sur-Baïse a Pau. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della diciottesima frazione della Grande Boucle.

Percorso

Come anticipato precedentemente, dal punto di vista altimetrico non si riscontrano particolari difficoltà. Si parte a 309 m sul livello del mare e si percorrono i primi 30 km in leggera discesa fino a toccare 161m a Marciac. La Cote de Madiran è la prima delle due salite di quarta categoria che si attraversano nell’arco della giornata, situata a 53,5 km dalla partenza (1,2km al 7%). A 73,5 km l’unico traguardo volante della tappa, posto nella località di Aurensan. Tracciato relativamente pianeggiante fino a -19 km dall’arrivo, dove si trova la sommità dell’agevole Cote d’Anos (2,4 km al 4,6%) che non dovrebbe fare selezione nel gruppo. Si raggiunge il punto di maggior altitudine a Morlaàs (336m a -12km al traguardo) per poi scendere lievemente fino a Pau (205 m sopra al livello del mare).

Favoriti

E’ l’ultima occasione per i velocisti rimasti in gara di affermarsi prima di varcare le mura parigine. Chiaramente il principale favorito rimane la maglia verde Peter Sagan, ma restano da valutare le condizioni fisiche dello slovacco della Bora-Hansgrohe, vittima di una caduta nella brevissima frazione di ieri e giunto al traguardo con la divisa sbrindellata e un braccio insanguinato. Il norvegese Alexander Kristoff finora pare l’unico in grado di contrastare il dominio in volata del campione del Mondo in carica, mentre il francese Arnaud Demare va ancora a caccia del riscatto dopo i risultati non convincenti delle settimane precedenti. Attenzione anche al tedesco John Degenkolb e i corridori nostrani Andrea Pasqualon e Sonny Colbrelli. Non è da escludere che la fuga possa andare in porto, dato che diverse formazioni non più interessate ad un piazzamento (Quick-Step Floors e Lotto NL-Jumbo tra le tante) sceglieranno di tirare il fiato in vista delle ultime giornate più impegnative.

Altimetria













