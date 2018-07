Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Berlino 2018: Marcella Tonioli e la squadra maschile si giocano il podio nel compound

L’Italia si giocherà due finali per il terzo posto nella quarta ed ultima tappa della Coppa del Mondo di tiro con l’arco. A Berlino lotteranno per il podio Marcella Tonioli nel compound individuale e il terzetto formato da Sergio Pagni, Valerio Della Stua e Elia Fregnan nella gara a squadre. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati.

ARCO OLIMPICO

Mauro Nespoli, reduce dallo straordinario successo a Salt Lake City, si ferma questa volta ai quarti di finale, sconfitto dal sudcoreano Lee Woo Seok per 6-2. In precedenza l’azzurro aveva superato il canadese Conner Sorley per 7-1 e allo shoot off il kazako Sultan Duzelbayev 6-5 (9-8). Fuori invece al secondo turno Marco Galiazzo e David Pasqualucci, sconfitti rispettivamente dal kazako Denis Gankin 7-3 e dall’olandese Sjef Van Der Berg 6-2, mentre al primo è stato eliminato Amedeo Tonelli, battuto 6-2 dall’australiano David Barnes. La finale sarà tra Lee e il turco Mete Gazoz.

Al femminile tre azzurre vengono eliminate ai sedicesimi: Tatiana Andreoli viene battuta dalla spagnola Nerea Lopez Sanchis per 6-2, Tanya Giaccheri dalla cinese Yichai Zheng e Lucilla Boari dalla sudcoreana Jung Dasomi, entrambe per 7-3. Vanessa Landi si era invece fermata nel turno precedente, sconfitta 7-3 nel derby azzurro con Boari. Si giocheranno la vittoria la tedesca Lisa Unruh e la sudcoreana Lee Eun Gyeon.

COMPOUND

Grandissima prova di Marcella Tonioli che vola in finale per il terzo posto. La 32enne azzurra è stata brillante per tutto il torneo, andando a superare in successione le russe Diana Tontoeva 143-137 e Vikotoria Balzhanovam, numero uno del tabellone, 136-135, l’indiana Trisha Deb allo shoot off 141-141 (10*-10). Poi Tonioli ha vinto il derby azzurro ai quarti con Anastasia Anastasio 143-139, accedendo così alla zona podio. In semifinale l’azzurra si è pero dovuta arrendere 144-141 all’olandese Jody Vermeulen, che al secondo turno aveva battuto allo shoot off Irene Franchini 141-141 (10-8). Tonioli si giocherà domani il podio con la turca Yesim Bostan. In finale Vermeulen affronterà invece la francese Sophie Dodemont

Al maschile prestazione positiva per l’esordiente Elia Fregnan, che dopo aver sconfitto 142-140 il numero due del tabellone, l’americano Kris Schaff, si arrende agli ottavi 146-144 al britannico James Mason. Eliminati invece al secondo turno Valerio Della Stua e Sergio Pagni, battuti rispettivamente dal croato Ivan Markes 143-138 e dal russo Alexander Dambaev 146-145. La sfida per la vittoria sarà tra l’olandese Mike Schloesser e il croato Domagoj Buden.

GARE A SQUADRE

L’Italia lotterà per il terzo gradino del podio nel compound maschile. Il terzetto formato da Pagni, Della Stua e Fregnan ha superato 232-226 l’Australia, 232-228 la Danimarca, poi allo shoot off l’Iran 231-231 (10*-10), ma si è arreso in semifinale alla Croazia per 233-229. La finale per il terzo posto sarà contro la Russia, mentre la Croazia si giocherà la vittoria con gli Stati Uniti. Al femminile Anastasio, Franchini e Tonioli si fermano ai quarti con la Turchia (232-226), la finale sarà tra India e Francia.

Nell’arco olimpico al maschile stop ai quarti per Galiazzo, Nespoli e Pasqualucci, battuti allo shoot off da Taipei 5-4 (29-28), che affronterà in finale la Corea del Sud. Al femminile le azzurre Andreoli, Boari e Landi si fermano invece agli ottavi, sconfitte 5-1 dalla Francia. Finale tra Corea del Sud e Gran Bretagna. Infine nel mixed team, nel compound Anastasio e Pagni vengono eliminati al primo turno dal Belgio 155-153, mentre nel ricurvo Andreoli e Nespoli agli ottavi per 5-3 dalla Gran Bretagna. Nel primo caso la finale sarà tra Stati Uniti e Danimarca, mentre nel secondo tra Corea del Sud e Taipei.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL TIRO CON L’ARCO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pierre-Yves Beaudouin / Wikimedia Commons, via Wikimedia Commons