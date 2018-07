Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Berlino 2018: azzurri a caccia della qualificazione alle Finali di Samsun, Nespoli proverà a bissare il successo di Salt Lake City

La Coppa del Mondo di tiro con l’arco si trasferisce a Berlino dal 16 al 22 luglio per la quarta tappa stagionale, l’ultima prima delle Finali di Samsun (Turchia). La tappa tedesca sarà perciò l’ultima chance di strappare la qualificazione per la Turchia per gli arcieri che non si sono già garantiti il pass tramite le tre tappe precedenti.

Mauro Nespoli si è garantito un posto nelle Finali grazie alla straordinaria vittoria nell’arco olimpico individuale a Salt Lake City, che gli ha anche permesso di risalire in quarta posizione nel ranking mondiale. L’arciere di Voghera proverà a confermarsi nella competizione individuale (non sarà facile) e andrà a caccia del podio nella gara a squadre, infatti si ricomporrà il terzetto titolare con Marco Galiazzo e David Pasqualucci, reduci dai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Il quarto azzurro protagonista dell’arco olimpico individuale sarà Amedeo Tonelli, protagonista di una buona prestazione in quel di Tarragona. Al femminile possiamo contare su una squadra altrettanto competitiva, guidata da una Lucilla Boari reduce da un meraviglioso oro ai Giochi del Mediterraneo, che andrà a caccia di un podio sia nell’arco olimpico individuale che nella gara a squadre (femminile e mista) insieme alle compagne Vanessa Landi, Tatiana Andreoli e Tanya Giaccheri. In particolare Vanessa Landi può ottenere un grande risultato, visto che occupa la quinta posizione della graduatoria mondiale.

Nel compound gli azzurri potranno essere competitivi soprattutto con Sergio Pagni e Marcella Tonioli nelle gare individuali. Nell’ultima tappa americana la spedizione azzurra non ha raccolto dei buoni risultati, infatti le squadre sono uscite ai quarti mentre nelle gare individuali il miglior risultato è stato raggiunto nel maschile con l’eliminazione agli ottavi di finale di Sergio Pagni e Viviano Mior. Quest’ultimo verrà rimpiazzato da Valerio Della Stua ed Elia Fregnan in questa tappa tedesca. Nella gara a squadre maschile l’Italia può puntare al podio, mentre al femminile servirà davvero un’ottima prestazione del terzetto composto da Tonioli, Franchini e Anastasio per puntare alle finali di sabato 21 luglio.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITARCO – Mauro Nespoli