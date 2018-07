Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: gli atleti azzurri in gara nella categoria junior

Agli Europei di tiro a volo, che si terranno a Leobersdorf, in Austria, dall’1 al 12 agosto, contestualmente alle gare senior, si terranno le varie specialità della categoria junior. In gara per l’Italia ci saranno 12 atleti, con buone probabilità di medaglia. Andiamo a scoprire tutti gli azzurrini.

Nel trap maschile Matteo Marongiu e Teo Petroni, tra i favoriti, saranno affiancati da Lorenzo Ferrari: ai nastri di partenza ci saranno 41 atleti da 20 diversi Paesi. Nel trap femminile Giulia Grassia ed Erica Sessa saranno affiancate da Sofia Littame, ed anche qui le azzurrine hanno buone occasioni di podio, dato che le atlete in gara saranno soltanto 21, da 13 Nazioni. Nel trap misto vedremo all’opera Littame-Marongiu e Sessa-Petroni: saranno 14 le coppie in gara da 11 Paesi.

Passando allo skeet maschile Elia Sdruccioli sembra l’azzurrino più accreditato, ed avrà al suo fianco Niccolò Sodi e Matteo Chiti: i contendenti arriveranno da 21 Paesi e saranno 43 in tutto. Nello skeet femminile fari puntati su Giada Longhi, assieme a lei in gara Sara Bongini e Giorgia Fancello, che si misureranno con 26 atlete provenienti da 13 Nazioni.













Foto: FITAV

