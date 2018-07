Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: favorite e speranze azzurre nello skeet femminile. Bacosi e Cainero all’attacco

Si avvicinano gli Europei di tiro a volo: a Leobersdorf, in Austria dall’1 al 12 agosto si terrà la rassegna continentale junior e senior. Negli ultimi giorni spazio allo skeet: tra 9 e 10 agosto si terranno qualificazioni e finali dello skeet femminile, che vedranno ai nastri di partenza tre azzurre.

Non si possono non inserire nel novero delle pretendenti al trono europeo della specialità Diana Bacosi, oro olimpico a Rio, e Chiara Cainero, argento nella stessa rassegna e da poco rientrata alle gare dopo la maternità. Assieme a loro sarà della partita anche Katiuscia Spada.

Le avversarie saranno 38 da 19 diversi Paesi: certamente il pericolo numero uno arriva dalla Gran Bretagna e risponde al nome di Amber Hill. Occhio anche alle tiratrici cipriote, su tutte Andri Eleftheriou. Ottime le possibilità anche per le azzurre, chiamate certamente ad una prova maiuscola che potrebbe anche far risuonare l’inno di Mameli in una delle ultime finali della rassegna.













Foto: FITAV

