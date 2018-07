Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: favorite e speranze azzurre nel trap misto. Occhio a Rossi-Pellielo, Palmitessa-Buccolieri per stupire

Si avvicinano gli Europei di tiro a volo: a Leobersdorf, in Austria dall’1 al 12 agosto si terrà la rassegna continentale junior e senior. Nei primi giorni spazio al trap: domenica 5 agosto si terranno qualificazioni e finali del trap misto, che vedranno ai nastri di partenza due coppie azzurre.

Non si può non inserire nel novero delle pretendenti al trono europeo della specialità la coppia azzurra formata da Jessica Rossi e Giovanni Pellielo, che puntano dritti alla vittoria finale. A difendere i colori azzurri ci saranno anche Maria Lucia Palmitessa ed Emanuele Buccolieri, pronti a stupire.

Le coppie avversarie saranno 27 da 17 diversi Paesi: certamente il pericolo numero uno arriva dalla Spagna e risponde ai nomi di Antonio Bailon e Fatima Galvez. Diverse coppie invece appaiono alla ricerca di conferme, con uno dei due tiratori più quotato dell’altro. Potrebbero inserirsi così anche i sammarinesi Alessandra Perilli e Gian Marco Berti.

Ottime dunque le possibilità per le coppie azzurre, chiamate certamente ad una prova maiuscola che potrebbe anche far risuonare l’inno di Mameli in una delle prime finali della rassegna.













Foto: FITAV

