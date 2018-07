Tiro a volo, Coppa del Mondo Tucson 2018: Giancarlo Tazza conquista uno splendido secondo posto nello skeet maschile

Terminate le competizioni di skeet dopo la terza giornata di Coppa del Mondo di tiro a volo a Tucson (Stati Uniti). Dall’Arizona giunge la prima medaglia tricolore, un argento al collo di Giancarlo Tazza nella prova maschile, vinta dal coreano Jongjun Lee.

Al termine delle ultime due serie impeccabili di qualificazione il tiratore casertano classe 1988 si trovava alla pari dell’atleta della Corea del Sud (123/125), con la prima posizione (importante per l’ordine di partenza in finale) decisa allo shoot-off che vedeva premiare Jongjun Lee. Eliminati invece gli altri azzurri, Marco Sablone 17° col punteggio di 119/125 ed Emanuele Fuso 21° con 118/125, rispettivamente distanti tre e quattro lunghezze dall’ultimo posto in palio che permettevano di accedere alla fase successiva.

In finale Giancarlo Tazza e Jongjun Lee continuano il loro percorso al comando più o meno alla pari. Intanto comincia la selezione: escluso dopo venti piattelli lo svedese Marcus Svensson (13/20), al termine dei dieci successivi saluta la competizione lo statunitense Frank Thompson (Stati Uniti) con lo score di 24/30, dopo aver sparato 40 cartucce chiude in quarta posizione il norvegese Jorgen Engen. Stefan Nilsson (42/50) non riesce a rimontare lo svantaggio accumulato sui primi due e dunque è costretto ad accontentarsi del gradino più basso del podio. Infine, nel testa a testa tra l’atleta di Maddaloni e il coreano classe 1989, il primo a cedere è proprio l’italiano, incappando in tre errori nella serie tra il 40° e il 50° tiro, con l’avversario che può gestire le proprie pressioni fino alla certezza matematica della vittoria in Coppa del Mondo.

Domani giornata di riposo, poi si torna in pedana per le gare di fossa olimpica. Anche nella seguente disciplina la nazionale del Bel Paese schiera tre tiratori per genere, ciascuno a caccia della finale ed eventualmente per ambire al podio. Le prime a scendere in campo sono le donne, con Fiammetta Rossi, Isabella Cristiani e Valeria Raffaelli a mantenere vive le speranze per i nostri colori.













Foto: pagina Facebook FITAV