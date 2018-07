Tiro a volo, Coppa del Mondo Tucson 2018: amaro quarto posto per Chiara Di Marziantonio

Si chiude con un amaro quarto posto per l’Italia la seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo in corso a Tucson, negli Stati Uniti: nella finale dello skeet femminile si ferma ai piedi del podio Chiara Di Marziantonio, quarta. Fuori nelle eliminatorie Simona Scocchetti, decima, e Martina Bartolomei, 17ma.

Doppietta statunitense in finale: Kimberly Rhode batte allo shoot-off la connazionale Caitlin Connor, dopo il 55/60 fatto registrare da entrambe in finale. Terzo posto per la transalpina Lucie Anastassiou, con 44/50. Eliminata in quarta posizione l’azzurra Chiara di Marziantonio con 35/40. Le altre due azzurre sono andate fuori nelle eliminatorie: Simona Scocchetti ha chiuso decima con 116/125, mentre Martina Bartolomei ha chiuso 17ma con 11/125.

Nelle prime due serie di piattelli dello skeet maschile Marco Sablone è settimo a quota 48/50 nel gruppone assieme a Giancarlo Tazza, mentre più staccato è Emanuele Fuso, al momento 22° con 47/50. Domani tre serie di piattelli e serie di finale, mentre da domenica si inizia con le gare del trap.













Foto: FITAV

